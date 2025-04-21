新华社伦敦4月21日电 英国一项新研究发现，长期暴露于严重空气污染可能会损害老年人的大脑健康，尤其是在语言能力方面。

英国伦敦大学学院的研究人员近日在美国《老年医学杂志》上发表论文说，接触二氧化氮和细颗粒物（PM2.5）污染与老年人的关键认知能力、尤其是语言能力方面得分较低相关。

大气中二氧化氮的主要来源是燃料燃烧，燃油车辆、电厂和非道路机械设备都会排放。PM2.5是可深度吸入肺部的微小颗粒物，主要来源于汽油、柴油或草木的燃烧。

研究人员分析了2018年英国老龄化纵向研究认知评估中的1127名65岁及以上参与者的数据，并回顾了2008年至2017年间的空气污染暴露情况，据此评估参与者的记忆力、执行能力（如制订计划、解决问题和适应新环境的能力）、语言能力以及整体认知功能。

结果显示，居住在二氧化氮和PM2.5水平较高地区的受调查者，在认知测试中的表现比居住在污染处于平均水平地区的人群差。其中语言能力方面的关联最为显著，居住在污染最严重地区的受调查者，语言测试成绩通常处于最差的三分之一。

研究还发现，不同来源的空气污染对认知健康的影响不同。例如，来自工业、家庭取暖以及煤炭和石油等燃料燃烧的污染与较差的语言表现关联更密切。

研究人员推测，这可能与空气污染对大脑中负责语言和语义流畅性的重要区域——颞叶的损害有关。未来还需进一步研究来深入理解其机制。

研究人员表示，空气污染不仅对肺部和心脏有害，也会损害大脑健康，尤其是当人们长期暴露在高污染环境中时。因此研究人员呼吁，政策制定者加强空气质量管控以保护人们的大脑健康，特别是在污染水平依然较高的地区。

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