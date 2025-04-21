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美国务院改组草案被曝光　在非洲或将专注“挖矿”

2025年04月21日14:45 | 来源：新华社
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新华社北京4月21日电 多家媒体20日曝光美国国务院改组计划草案，特朗普政府可能大规模收缩美国在非洲活动，关闭大批使领馆，仅保留少数事务，包括获取非洲的“关键自然资源”。

据《纽约时报》和法新社报道，根据这份今后可能供美国总统特朗普签署的行政令草案，美国国务院分管撒哈拉以南非洲国家事务的非洲事务局将被撤销，以非洲事务特使办公室取而代之，后者直接向白宫国家安全委员会而不是国务院报告。

非洲事务特使办公室的职责涵盖为数不多的事项，包括“协调反恐行动”和“对关键自然资源进行战略性开采和交易”。

草案建议10月1日前关闭美国驻撒哈拉以南非洲国家的全部“非必要”使领馆，今后派驻非洲的美方外交人员将从事“特定的、以任务为导向的”活动。

按照《纽约时报》的说法，如果这份草案最终得以实施，意味着美国国务院目前在非洲的“几乎所有活动”将停止。

草案建议，10月1日前对美国国务院进行“完全结构性重组”，以“简化任务执行”和“减少浪费、欺诈”，确保国务院更高效执行“美国优先”政策。

按照草案规划，不仅非洲事务局，美国国务院现有下属其他地区事务局也将被撤销，转而组建四个新的地区事务部门，分管欧亚、中东、拉美和印太。

此外，草案还体现出美国与近邻和传统盟友加拿大关系的转变，提议“大幅减少”美国国务院中分管对加事务的人员、“大规模缩减”驻加使馆规模。

特朗普奉行“美国优先”政策，称盟友和贸易伙伴“占美国便宜”。他还多次声称加拿大应并入美国，并对加拿大及另一邻国墨西哥挥舞“关税大棒”。

不过，对于媒体曝出的这份草案，美国国务卿鲁比奥在社交媒体发文声称：“这是假新闻！”（记者：惠晓霜）

(责编：苏缨翔、张悦)

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