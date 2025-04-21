新华社福州4月21日电 特写：“谷文昌的事迹值得非洲政党学习、景仰”

新华社记者邵艺博

4月19日，福建东山县谷文昌纪念园，肯尼亚联合民主同盟总书记奥马尔率领的高级干部考察团，向被赤山林场环抱的谷文昌同志雕像恭敬地献上花圈，并深深鞠躬、表达敬意。

考察团向谷文昌同志雕像敬献花圈。新华社记者 邵艺博 摄

谷文昌是东山县原县委书记。昔日东山，风沙肆虐，一片荒凉。他带领当地干部群众拼搏奋战，植树造林、防治风沙、打水井、建水库……从根本上改变了东山旧貌，受到群众爱戴，当地有着“先祭谷公，后拜祖宗”的说法。

2024年10月，习近平总书记专程来到纪念馆缅怀谷文昌同志，号召大家学习谷文昌的先进事迹，“像他那样做人、为政，‘为官一任，造福一方’”。

“我们考察团成员无不被谷文昌书记的事迹深深感动。他不仅为中国人民所传颂，也值得像我们这样的非洲政党、外国政党学习、景仰。”奥马尔感慨地说。

在谷文昌纪念馆内，考察团的每一位成员都怀着敬意仔细听取讲解员的介绍。每每听到谷文昌扎根人民、造福人民的故事，现场都会响起热烈掌声。

一辆破旧的二八大杠自行车吸引了大家的目光。

“这辆自行车是谷书记曾经骑过的吗？”一位考察团成员好奇询问。

“没错，当时谷书记经常骑着这辆自行车在林场巡查，这辆车还有另外一段故事。”讲解员说。

有一次谷文昌的家人想使用这辆自行车，却被他严词拒绝：“这辆车是公家派给我的特权，只能用在公务上。”

听到这里，考察团成员无不交口称赞，对谷文昌书记的敬意又增添一分。

考察团在谷文昌纪念馆参观。新华社记者 邵艺博 摄

随后，一场肯尼亚联合民主同盟高级干部考察团同谷文昌的“时空对话会”召开。考察团成员纷纷讲出他们对谷文昌事迹和精神的理解。

“谷书记不但对自己严格要求，还对身边人进行严格的管理和约束。”奥马尔说，这种品质体现了中国共产党党员的自我奉献精神，令他很受启发。

来自肯尼亚偏远山村的联民盟基层选举内部纠纷调解委员会主席、国民议会议员瑞贝卡·通葵，对谷文昌当时面临的困难更多了一份感同身受。

“肯尼亚有一句话叫做‘如果我们今天看到有一些成绩，那一定是之前有人付出过努力’。”她说，肯中虽相隔万里，却有共同的使命，今天从谷书记身上学到的重要一点就是纪律和决心的重要性。

联民盟秘书处执行副主任布莱恩·姆布瓜说，中国精心保存着像谷文昌书记这样的优秀共产党人的事迹以教育后代，更启发了肯尼亚也要挖掘历史，让子孙后代能从历史中汲取前进的力量。

回程路上，联民盟纪律委员会主席查尔斯·恩杰加仍在回味谷文昌的事迹，并与记者探讨：“中国在短时间内就能摆脱贫困，实现翻天覆地的变化，到底靠的是什么？”

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