与会嘉宾合影。中国驻福冈总领馆供图

人民网东京4月21日电（许可）由中国驻福冈总领馆与日本日中投资促进机构联合主办，九州经济联合会、福冈贸易会、福冈·大连未来委员会、九州中资企业协会协办的2025年中国经济暨中日经济贸易合作交流会日前在日本福冈成功举行。深圳市龙岗区和重庆国际经贸文化促进会代表团、以及日本福冈、熊本、佐贺、山口、宫崎、大分、鹿儿岛、大阪等地政、经、学、企业和媒体等各界代表近200人参加。

中国驻福冈总领事杨庆东、福冈·大连未来委员会委员长土屋直知、福冈贸易会副会长津田鹤太郎出席并致辞。日中投资促进机构代表理事兼事务局长、瑞穗银行理事冈丰树，福井大学特聘教授大桥祐之分别作主旨讲座。深圳市龙岗区委常委、宣传部部长易玉琨，重庆国际经贸文化促进会副会长温融分别作地方宣介。九州经济产业局局长星野光明致祝酒辞。

活动现场。中国驻福冈总领馆供图

杨庆东回顾中日领导人重要共识及中日经济高层对话成果，宣介中国中央周边会议和驻外使节会议精神，介绍中方关于反对美国滥施关税立场，提出把握中国发展机遇、推动高质量发展；谋求互利共赢、深化各领域合作和扩大地方交流、促进民心相通三点建议，表示中日两国应携手维护产业链供应链稳定，共同应对单边主义和保护主义挑战，希望日方同中方相向而行，不断扩大利益的契合点，做大合作蛋糕，为推动两国经贸合作更好地造福两国人民，促进地区和世界的和平稳定繁荣作出新的更大贡献。

土屋直知介绍该会促进福冈与大连多领域交流成果，表示将继续推进两地交流合作领域不断拓展。津田鹤太郎结合自身访华经历，表示看好中国经济增长前景，愿助力深化两国经贸关系发展。

星野光明在祝酒辞中表示，此次交流会增进了与会代表间的了解与互信，不仅是一次经济对话，更是日中两国地方合作的重要桥梁。

冈丰树、大桥祐之分别以“思考日本企业未来的启示——从日中经济视角出发”和“福井的日中经济及文化交流案例”为题，围绕日企在华业务现状、美关税政策所带来的影响等，结合日中经贸合作成功案例，从投资和学术视角深入探讨日中经济合作的潜力与路径。

深圳和重庆两地代表分享各自地区的经济发展特色和对外合作经验，展现中国区域经济的多元性和开放性，并邀请日方赴华实地考察，了解投资环境与产业优势，开展多领域、深层次合作。

与会嘉宾热切交流。中国驻福冈总领馆供图

与会各方就凝聚互利合作共识，推动中日地方经贸交流，促进中日关系持续改善发展等深入交流，一致表示本次交流会搭建了中日两国工商界、学界与政府间高层次、多领域合作平台，愿把握中国式现代化发展机遇，推动中日经贸关系迈向新台阶。

(责编：徐祥丽、杨牧)