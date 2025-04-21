人民网北京4月21日电 （刘旭霞、亚瑟夫） “巩固新的贸易路线、吸引中国投资并促进墨西哥对亚洲的出口将成为开拓墨西哥经贸新领域的必然选择。”中国墨西哥商会主席埃弗伦·卡尔沃·阿达梅近日接受人民网采访表示，加强墨中两国经贸合作恰逢其时。

近期，美方滥施关税措施，严重冲击全球的经济秩序和多边贸易体制。中国墨西哥商会副执行主席维克多·卡德纳表示，征收关税并不是解决双边贸易不平衡的最佳方案。促进经济增长和社会发展还有很多其他途径。比如，通过加大投资、实施相应的财政政策和货币政策，都是行之有效的方法。

面对美国实施的新关税措施，卡尔沃表示，实现贸易关系多元化并减少对传统市场的依赖是一项挑战，中国已成为墨西哥重要的合作伙伴。将目光投向亚洲地区，应该是墨西哥政府和墨西哥企业的首要任务。

中国连续多年是墨西哥全球第二大贸易伙伴，墨西哥稳居中国在拉美第二大贸易伙伴地位。“墨西哥从中国投资中获益良多。”卡德纳说，“墨西哥与中国的贸易关系稳固且强劲。”

几十年来，中国墨西哥商会一直在墨西哥和中国之间架设桥梁，助力两国经贸合作。通过在中国广泛开展的项目、培训以及参加各种博览会，让许多墨西哥企业家逐渐了解到“中国人着眼于长远的生意之道”。卡尔沃介绍说，中国墨西哥商会组织了墨西哥—中国商务合作会议，旨在为墨中两国的创新企业在对方市场创造商机。

卡德纳指出，当前形势下，持续深化墨中两国经贸合作恰逢其时。墨中双边贸易除了已经取得的诸多进展外，在科技、工业等领域仍然存在尚未充分挖掘的空间。

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