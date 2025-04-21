新华社塔什干4月21日电 专访｜美政策不确定性系全球经济动荡主因之一——访乌兹别克斯坦科学院高级研究员纳扎罗夫

新华社记者李奥

乌兹别克斯坦科学院国家与法律研究所高级研究员纳扎罗夫日前接受新华社记者专访时表示，当前全球经济所面临的高度不确定性，很大程度源于美国贸易政策缺乏连贯性和透明度。美国政策的不确定性已成为全球经济动荡的主因之一。

纳扎罗夫表示，美国贸易政策缺乏连贯性，政策目标不断变化，不仅在美国国内，也在全球范围内造成信任危机。这种不确定性如同系统性风险，正在影响企业商业决策，削弱全球投资活跃度。美国政策目标模糊不清，使得许多跨国公司难以制定长期战略，迫使它们推迟投资计划，直接拖累全球经济复苏进程。

纳扎罗夫指出，美国滥施关税的做法引发一系列连锁反应，带来生产成本上升、消费者信心下降、市场波动加剧以及产品质量下降等负面后果，对实体经济和金融体系构成双重压力，进一步加剧全球市场的脆弱性。

谈及国际经贸体系，纳扎罗夫表达了对美国日益上升的单边主义倾向的担忧，认为其正在破坏多边合作机制的基础。他说，国际机制的有效运行依赖于稳定、可预测和透明的政策，而美国的行为恰恰削弱了这一体系。

纳扎罗夫强调，历史经验一再表明，贸易战没有赢家。在全球经济正处于新一轮复苏关键节点的当下，各国应坚持互利共赢、公平合作的原则。他呼吁全球主要经济体加强多边对话合作，维护国际经贸规则和多边贸易体制，共同构建更加稳定、公正、包容的全球经济架构。

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