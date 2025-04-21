新华社伦敦4月21日电（记者郑博非）英国《泰晤士报》20日刊登一篇文章，题为《英国将大幅提升炸药生产以减少对美国武器的依赖》。文章表示，出于对美国可靠性的担忧以及全球需求增长，英国国防工业将提升弹药自主制造能力。文章摘要如下：

由于美国总统特朗普发动关税战、中止对乌克兰军事与情报援助，并威胁加拿大和丹麦格陵兰岛，欧洲国家对今后继续依赖美制防务装备感到忧虑。英国及其他欧洲国家防务企业担忧特朗普已让美国变成一个不可靠的伙伴，正逐渐减少购买美国产品。

英国将大幅提升RDX（环三亚甲基三硝胺，又称黑索金）炸药生产能力，以减少对美国和法国的依赖。英国航空航天系统公司计划在全国范围搭建由集装箱改造的生产车间，制造RDX炸药，用于生产155毫米炮弹及其他武器。

这家欧洲最大防务承包商希望今后其弹药生产实现“ITAR-free”标准，即不含任何美国制造的组件或材料，从而不再受美国出口管制，可自由使用和销售。

ITAR指美国《国际武器贸易条例》，是美国长期施行的一套法规体系，旨在控制与军事相关的货物和服务进出口。

英国航空航天系统公司是英国唯一生产155毫米炮弹的企业，所生产大量弹药被送往乌克兰，导致英国国内库存量处于危险水平。

据该公司海事与陆地防务解决方案业务发展主管史蒂夫·卡迪尤介绍，155毫米炮弹、迫击炮弹头所用RDX炸药通常在大型生产设施制造，但欧洲国家在大规模生产炸药方面面临困难。使用集装箱式生产车间，尽管生产规模更小，但效率更高、成本更低、速度更快，其分散式布局则更有利于安保。

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