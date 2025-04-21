新华社纽约4月20日电 综述｜无所适从 前景悲观——美国内各界质疑关税政策成效

新华社记者刘亚南 熊茂伶

美国政府近期肆意对贸易伙伴挥舞“关税大棒”，不仅招致贸易伙伴反对和反制，也在美国国内遭到普遍质疑。贸易冲突导致消费者信心恶化、通胀预期攀升、投资者财富缩水，给美国经济带来巨大不确定性。不少机构和专家预计，美国经济增长将大幅放缓，经济停滞乃至衰退的风险显著升高。

美国联邦储备委员会主席鲍威尔日前表示，美国政府已宣布的关税上调幅度远超预期水平，其带来的经济影响同样可能超出预期，令美联储货币政策制定面临更棘手局面。数据显示，美国今年一季度国内生产总值（GDP）增长与去年同期相比出现放缓迹象，整体消费支出仅温和增长。

美国商务部16日公布的初步数据显示，3月美国零售额为7349亿美元，环比增长1.4%。不过，剔除汽车及零部件销售额后，3月零售额环比仅增长0.5%，增幅与2月持平。

密歇根大学日前发布的数据显示，美国消费者对未来一年的通胀预期升至6.7%，显著高于3月的5%，达到1981年以来的最高水平；长期通胀预期则从3月的4.1%进一步上升至4.4%。长期通胀预期过去4个月连续走高，已显著高于去年12月3%的水平，显示通胀失控风险加大。

亚特兰大联储银行的经济分析模型显示，3月以来，美国今年第一季度GDP增速预测值始终在负增长区间波动。4月17日更新的数据显示，一季度美国GDP将萎缩2.2%。

自4月2日美国宣布所谓“对等关税”后，各界对美国经济前景的悲观情绪急剧上升。美国前财政部长耶伦近日接受媒体采访时表示，美国政府关税政策非常混乱，不知道接下来会发生什么，这种局面让美国家庭和企业对未来不确定性感到无所适从，几乎无法作出任何规划。

美国智库彼得森国际经济研究所所长亚当·波森近日表示，受特朗普政府关税政策影响，美国经济陷入衰退的概率高达65%。波森认为，美国经济可能遭遇数十年来最严重的冲击，且可能会持续一段时期。即便政府在国内采取减税和放松监管等措施，美国家庭和企业也很可能因为关税政策带来的长期不确定性而拒绝增加支出和投资。

美国桥水投资公司创始人瑞·达利欧不久前接受媒体采访时表示，美国经济离衰退非常近。如果问题得不到妥善处理，多种经济和政治因素，比如美国联邦政府的巨额债务、关税以及美国国内秩序和世界秩序的深刻变化共同作用，可能导致美国出现比衰退更糟糕的情况。

美国银行全球研究部近日对全球160多名基金经理开展的月度问卷调查显示，受访者中认为未来12个月全球经济出现硬着陆的比例从3月的11%大幅升至49%。此外，80%的受访者认为贸易战引发全球经济衰退是最大的尾部风险。

去年第四季度，美国经济增速从前一季度的3.1%显著放缓至2.4%。观察人士普遍预计，2025年第一季度，美国经济增速会再次显著放缓，特朗普政府关税政策对经济的影响开始显现。

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