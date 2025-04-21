人民网北京4月21日电（谷羽桐）4月18日，中国“谷雨”节气前夕，阿尔巴尼亚、保加利亚、马拉维、尼日尔、塞内加尔、索马里等20余国驻华使节，上合组织、中国—东盟中心等国际组织代表，北京法语联盟等国际语言文化机构代表，教育部、外交部、外文局等有关部委代表，以及高校、社会组织和在华留学生代表等700余人于北京外国语大学校园内共同迎接2025“国际中文日”的到来。

今年的“国际中文日”以“中文：穿越时空的礼物”为主题，由中外语言交流合作中心携手中文联盟倡议发起。联合国教科文组织前总干事博科娃等嘉宾还发来视频寄语，送上对2025“国际中文日”的祝福。仪式现场播放“国际中文日”创意短片，展现全球中文学习者和工作者与中文相遇相识、相知相伴的美好故事。随后，中外嘉宾与现场青年学生代表共同开启礼盒，见证2025“国际中文日”启动。

中外嘉宾共同启动2025“国际中文日”。中外语言交流合作中心供图

“国际中文日”主场特别设置“两讲两展一市”系列活动。“电影艺术与多元文化”文化讲座，特邀中国著名导演谢飞分享通过中国经典电影向各国传播中文、促进中外文化艺术交流的经验。

外国青年试穿汉服。中外语言交流合作中心供图

“国际中文日”源起于“联合国中文日”，是由中国倡议发起，国际社会共同参与的一项语言文化交流活动，至今已连续举办五届。五年来，全球160多个国家的1000多家教育文化机构参与，共举办了各类活动5000多场次，超过3亿人通过线上线下方式参与这场语言文化盛宴。近日，联合国教科文组织、非盟总部、中国驻外使领馆、孔子学院等海外中文教育机构、中外学校等也陆续举办丰富多彩的中文日活动，向全球中文学习者、中国文化爱好者展现中国语言文化之美。

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