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“全球安全倡议从根本上指明了破解安全难题之道” 

——访伊朗政治分析家哈米德·侯赛尼

人民网记者 管克江
2025年04月21日10:01 | 来源：人民网-国际频道
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今年4月21日是中国首次提出全球安全倡议三周年。近日，人民网记者对伊朗政治分析家哈米德·侯赛尼进行了专访。哈米德·侯赛尼表示，当前国际形势变乱交织，各国安全焦虑上升，中国领导人提出全球安全倡议，将推动国际社会携手为动荡变化的时代注入更多稳定性和确定性，实现世界持久和平与发展。

​ 哈米德·侯赛尼认为，在一个多极化的世界，应对全球挑战需要集体智慧和共同决策。“中国正通过全球安全倡议、全球发展倡议、全球文明倡议等倡议为完善全球治理发挥重要作用”。他指出，要破解和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字，大国作用和大国协调至关重要。作为世界第二大经济体和负责任大国，中国担当作为，提出一系列倡议举措，为凝聚各国共识、推动团结协作发挥引领性作用。

​ 哈米德·侯赛尼说，全球安全倡议强调坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，强调尊重各国主权和各国人民自主选择的发展道路，强调通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端等等，“这些重要原则为维护世界和平与安全确立了基本框架，中国倡议从根本上指明了破解安全难题之道。”

​ 哈米德·侯赛尼指出，中国正身体力行践行全球安全倡议，为建设性解决地区冲突给出解决方案。比如，在中东和平问题上，中方提出中东安全稳定的五点倡议，为建立地区安全架构和维护地区安全稳定发挥了建设性作用。在巴勒斯坦问题上，中方始终站在和平一边、公理一边、正义一边，坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业。

​ 哈米德·侯赛尼强调，中方促成伊朗和沙特和解，树立了政治解决热点问题新典范，彰显中国负责任大国作用，证明了全球安全倡议的可行性和深远意义。他说，在调解过程中，中方完全尊重伊沙各自意见和主张，通过坦诚交流和建设性引导，促成双方达成政治解决方案。“中方通过自身高超的外交艺术，促成伊沙和解，证明通过对话、 耐心和求同存异能够达成各方可共同接受的方案。”

​ “中方还特别关注发展与安全之间的关系，主张寻求可持续安全，通过发展化解矛盾，消除不安全的土壤。”哈米德·侯赛尼表示，中方提出共建“一带一路”倡议，为各方加强互联互通和经贸联系建设桥梁，对世界经济政治格局产生了积极和长远的影响，为维护世界和平和共同发展作出贡献。“中东地区国家广泛欢迎同中国加强务实合作。我们看到，中国与地区国家高质量共建‘一带一路’正在产生积极成果，这也加强了相互信任和地区安全稳定。”

​ 哈米德·侯赛尼指出，中国是多边主义和自由贸易的坚定捍卫者，期待中国在全球南方合作中发挥更重要作用。全球南方国家的自立自强对构建更加公正和平的国际秩序十分重要，同时广大发展中国家普遍面临恐怖主义、走私、有组织犯罪和政治不稳定等多种安全威胁。中国的支持有助于发展中国家更好应对传统和非传统安全。加强发展中国家的安全能力建设，也将为高质量共建“一带一路”营造更好环境。

​ 哈米德·侯赛尼最后强调：“我们相信，中国提出的一系列全球倡议，将为推进人类共同的和平与发展事业作出重要贡献，引领各方共同努力创造美好明天。”（人民网伊纳斯·易卜拉欣参与采写）

(责编：张悦、杨牧)

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