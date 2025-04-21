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中国医疗队成功实施麻醉 助力圭亚那危重新生儿获救

2025年04月21日10:00 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢4月20日电 （记者宋亦然）乔治敦消息：日前，第二十期中国援圭亚那医疗队紧急响应乔治敦公立医院求助，成功为一名出生仅7天的新生儿实施麻醉，保障急诊手术顺利完成。

据悉，该患儿因因先天性尿路梗阻导致肾功能受损，血钾异常升高，生命危在旦夕，需立即进行手术。然而，新生儿器官发育不成熟，麻醉风险极高。中国医疗队与圭亚那手术团队紧密协作，通过精准用药和全程监护维持患儿生命体征稳定，经过近2小时手术，患儿尿路梗阻问题成功解除。术后患儿生命体征平稳，已转入重症监护室观察。圭亚那医生罗德里格斯感慨：“中国医疗队成员的麻醉管理为手术创造了黄金窗口期，这再次让我们深刻体会到中国医疗技术的专业性。”

此次救治是中国医疗队在圭亚那开展的多领域援助工作之一。今年3月，医疗队儿科团队成功帮助一名出生体重仅820克的早产儿恢复健康，成为当地超低体重儿救治的典型案例。此外，为改善偏远地区医疗条件，中国医疗队还深入圭亚那基层。今年4月，医疗队历时数小时水路跋涉，抵达圭亚那交通闭塞的莫莱科拜村，为近100名村民提供外科、眼科、中医等多学科诊疗，并捐赠药品和设备。莫莱科拜村酋长表示，中国医疗队的定期援助为村民带来了高质量的诊疗服务，并显著缓解了当地医疗资源紧张问题。

第二十期中国援圭亚那医疗队队长杜伯祥表示，医疗队始终以提升当地急重症救治能力和基层医疗服务为目标，未来将继续与圭方深化合作，通过技术交流和设备支持，为两国友谊注入更多力量。

(责编：徐祥丽、杨牧)

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