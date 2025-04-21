人民网阿尔及尔4月20日电（记者郝瑞敏）4月20日，由中国驻阿尔及利亚使馆、阿尔及尔第二大学共同主办的“国际中文日”活动在阿尔及尔第二大学举行。中国驻阿尔及利亚大使董广利、阿尔及尔第二大学校长拉赫曼尼参加活动并致辞，使馆参赞崔明峰出席。

董广利表示，中文是中阿文明互鉴的桥梁，是两国传统友好的纽带，是阿学生同世界沟通交流的钥匙。希望同学们学好、讲好、用好中文，为阿尔及利亚的繁荣富强，为中阿的友好合作，为世界的和平与发展贡献力量。

拉赫曼尼表示，中文是世界的语言，阿尔及尔第二大学高度重视中文教学事业，希望在使馆、中国高校的大力支持下，推动中文系取得更大发展。

活动通过设立中国图书和非遗精品展台，开展汉字竞猜、书法临摹、汉服体验等丰富多彩的体验项目，吸引500余位阿大学生热情参与。

中国驻阿尔及利亚大使董广利（右一）、阿尔及尔第二大学校长拉赫曼尼（中）参加活动并致辞。人民网记者 郝瑞敏摄

2025年“国际中文日”活动现场。人民网记者 郝瑞敏摄

2025年“国际中文日”活动现场。人民网记者 郝瑞敏摄

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