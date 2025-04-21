人民网雅加达4月20日电（记者李培松）4月20日，中国—东盟中心秘书长史忠俊率团访问印尼阿拉扎大学孔子学院，受到阿拉扎大学孔子学院副理事长穆尼、中方院长王大昕、外方院长菲力及中文志愿者老师代表的热情接待。双方就加强中国与东盟国家教育文化交流、推动中国与东盟国家教育与文化交流合作等议题展开深入探讨。

中国—东盟中心代表团访问阿拉扎大学孔子学院。活动主办方供图

代表团一行首先参观了阿拉扎大学孔子学院，详细了解了孔子学院在中文教学、本土师资培养、文化活动推广等方面取得的成果。之后，双方展开座谈，穆尼与王大昕分别介绍了阿拉扎大学的基本情况和孔子学院的发展历程。史忠俊详细介绍了中国—东盟中心的历史沿革与发展现状。随后，双方就中国与东盟国家的教育与文化交流进行了深入的探讨。双方肯定了中印尼教育与人才交流的重要性，对未来在中文教育、文化交流等方面的合作达成共识。

双方交换礼物。活动主办方供图

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