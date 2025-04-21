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商务部回应美国以关税手段胁迫其他国家限制对华经贸合作

2025年04月21日09:02 | 来源：新华网
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新华社北京4月21日电 商务部新闻发言人21日表示，近期，美国打着所谓“对等”旗号对所有贸易伙伴滥施关税，同时又胁迫各方与其开启所谓“对等关税”谈判。这是打着“对等”的幌子，在经贸领域推行霸权政治、实施单边霸凌。绥靖换不来和平，妥协也得不到尊重。为一己一时私利，以损害别人利益来换取所谓豁免是与虎谋皮，最终只能是两头落空，损人不利己。

有记者问：据多家境外媒体报道，消息人士透露，特朗普政府正准备在关税谈判中向其他国家施压，要求其他国家限制与中国的贸易往来，以换取美方关税豁免。请问发言人对此有何评论？商务部新闻发言人作出上述回应。

发言人说，中方尊重各方通过平等磋商解决其与美方的经贸分歧。中方认为，各方在“对等关税”问题上应站在公平正义的一边，应站在历史正确的一边，应捍卫国际经贸规则和多边贸易体制。需要特别指出的是，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易。如果出现这种情况，中方绝不接受，将坚决对等地采取反制措施。中方有决心有能力维护自身权益。

发言人表示，面对单边主义和保护主义冲击，谁都无法独善其身。国际贸易一旦回归弱肉强食的“丛林法则”，所有国家都会沦为受害者。中方愿与各方加强团结协调，携手应对，共同抵制单边霸凌行径，维护自身正当权益，捍卫国际公平正义。

(责编：苏缨翔、张悦)

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