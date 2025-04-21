新华社阿拉木图4月20日电（记者苟洪景）哈萨克斯坦第二届HSK留学中国展20日在阿拉木图举行，来自中国的34所高等院校在展会上设置展台，向哈萨克斯坦学生及家长介绍留学事宜。

本次活动由中国教育部中外语言交流合作中心汉考国际主办，哈萨克斯坦法拉比国立大学孔子学院承办。展会现场人流如织，场面火爆。据统计，3000名左右的学生及家长参加了当天的展览。

为了帮助哈学生更好地了解中国大学，主办方精心选培了50名精通中、哈、俄三种语言的学生志愿者，在现场和所有来宾互动。主办方还在整个展区设置了“游园”活动，鼓励参展的学生和家长到各个高校的展台“打卡积分”换取小礼品，了解高校的专业特点。

哈萨克斯坦法拉比国立大学校长图伊梅巴耶夫在致辞中说，这次活动是加强哈萨克斯坦与中国在文化教育领域合作的生动案例，也是中哈友谊的见证。

中国驻阿拉木图总领馆教育领事黄晓敏在致辞中表示，展会为哈萨克斯坦青年朋友提供了丰富、优质、多元的留学选择。

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