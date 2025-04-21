新华社惠灵顿4月20日电（记者龙雷 李惠子）新西兰一项化石研究发现，约2000万年前，体长可达25厘米的巨型淡水小龙虾曾在新西兰古老湖泊中畅游，其体形约为现存本地小龙虾物种的3倍。该发现为研究古代淡水生态系统提供了重要线索。

新西兰坎特伯雷大学等机构的研究人员近期在科学期刊《黄金时代：澳大利亚古生物学杂志》上发表论文说，他们在新西兰奥塔戈中部地区发现的小龙虾臼齿化石极为罕见。由于小龙虾身体主要由易腐材料构成，极少保存为化石，但其下颌的臼齿则由类似哺乳动物牙齿的坚硬物质组成，能在地质年代中长期保存。

研究人员从8块仅约4毫米长的下颌碎片中识别出这些小龙虾化石，这些碎片是从约100公斤的化石淤泥中精细筛选出的。分析显示，当地史前可能曾有至少3种小龙虾共存，而如今新西兰各地仅有2种原生小龙虾物种。

研究人员表示，该发现首次准确指出淡水小龙虾在史前生活的地点，对还原史前淡水生态系统具有重要意义。此外，团队还重新鉴定了曾被误认为是鱼类牙齿化石的一种物质，这其实是存在于小龙虾胃部的钙质沉积物，为理解小龙虾演化历史提供了新视角。

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