新华社华盛顿4月19日电（记者熊茂伶 胡友松）美国多地19日举行抗议活动，首都华盛顿、纽约、旧金山、波士顿等城市的民众走上街头，抗议现政府大规模裁员、加征关税、驱逐移民等政策。

4月19日，人们在美国首都华盛顿白宫门前参加抗议活动。新华社记者 胡友松 摄

在华盛顿的白宫门口，抗议人群手持“停止非法驱逐”“工人而非富人拥有权力”“宪法危机已经到来”等各色标语牌表达不满。在华盛顿一家非营利组织工作的弗兰克说，现任政府在没有进行任何审理的情况下，取消学生签证、驱逐移民，把他们赶出美国，这违反正当法律程序。

从宾夕法尼亚州布拉德福德县赶来白宫门前参加抗议的伍德夫妇说，现任政府宣称所有被驱逐者都是罪犯，有人仅仅因为有文身就被抓，“这是种族主义，他们在针对有色人种”。

4月19日，人们在美国纽约街头参加抗议活动。新华社记者 刘亚南 摄

在美国国民服务队工作的索菲说，现任政府对联邦资金的削减让她非常担忧。索菲的同伴麦克里说，特朗普上台前曾承诺将降低物价，“但他现在干的事正好相反”。麦克里担心加征关税政策会让她的建筑公司运营成本上涨。

在科罗拉多州丹佛市、俄勒冈州波特兰市、阿拉斯加州安克雷奇市等地，数百至上千抗议者手持各类标语，表达对政府驱逐移民、大幅裁员等政策的不满。

特朗普上任三个月以来，美国各地多次发生抗议活动。4月5日，全美各地举行超过千场抗议活动，覆盖全部50个州。在华盛顿，受到联邦政府大规模裁员等政策影响，抗议活动已经常态化。

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