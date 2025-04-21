新华社开罗4月20日电 题：美伊再会谈 分歧仍无解

新华社记者吴宝澍 马晓成

美国与伊朗19日结束在意大利首都罗马举行的第二轮间接会谈。伊朗外长阿拉格齐在会谈后表示，伊美双方技术团队将于23日启动专家级谈判，双方代表团将于26日在阿曼举行第三轮间接会谈。

分析人士指出，美伊迄今两轮间接会谈取得一定进展，但在伊朗核活动范围等核心议题上依然分歧明显，加之双方并未建立互信，美国现任政府政策存在较大不确定性，这些都给谈判前景增加了变数。

“气氛富有建设性”

此轮美伊间接会谈在阿曼驻意大利使馆举行，双方代表分别是美国中东问题特使威特科夫和伊朗外长阿拉格齐。与第一轮会谈相同，美伊代表在不同房间，由阿曼外交大臣巴德尔作为中间人传递信息。会谈持续了约4个小时。

阿拉格奇在会谈结束后表示，伊美双方就一些原则和目标取得共识，同意谈判进入下一阶段。双方将于23日在阿曼启动专家级谈判，深入探讨细节，为协议框架制定方案。第三轮间接会谈时，双方将评估专家工作成果。伊朗外交部发言人巴加埃19日在社交媒体上发文说，此次“会谈气氛富有建设性”。

2025年2月25日，在伊朗德黑兰，伊朗外交部长阿拉格齐出席联合新闻发布会。新华社记者沙达提摄

美方一名高级官员在会谈后接受美国媒体采访时表示，会谈取得“良好进展”，双方同意下周再次会面。

伊朗与美国于12日在阿曼首都马斯喀特进行了首轮间接会谈。伊朗外交部在会谈结束后发表声明说，双方就伊朗和平核计划及解除对伊朗非法制裁等问题交换了立场。

2018年5月，美国总统特朗普在第一任期内单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。

核心议题仍存分歧

分析人士指出，美伊双方的谈判目前还停留在制定框架的初始阶段，尚未涉及具体内容。目前来看，双方在核心议题上仍存在很大分歧。

一是伊朗核活动的限制范围。伊朗始终强调，伊方有和平利用核能的权利，并不寻求发展核武器。

威特科夫14日曾公开表示，“伊朗不需要进行超过3.67%丰度的铀浓缩活动”。此话被普遍解读为美方容许伊朗进行丰度为3.67%的民用铀浓缩活动；不过，威特科夫很快又改口说“伊朗必须停止并清除核浓缩活动”。

2018年5月11日，在伊朗首都德黑兰，民众抗议美国退出伊核协议。新华社发（哈拉比萨兹摄）

阿拉格奇在本轮会谈前曾表示，威特科夫的言论前后矛盾，伊方进行铀浓缩活动的权利不容谈判。

二是“非核议题”是否纳入谈判。分析人士认为，特朗普政府可能寻求将限制伊朗的弹道导弹研发和地区影响力纳入谈判。

阿拉格奇19日告诉伊朗媒体，美方在两轮间接会谈中，没有提及与核问题无关的议题。他强调，伊美谈判应当仅限于核问题，伊方认为谈判的唯一议题就是让美方建立对伊朗核项目和平性质的信任，促使美方解除对伊制裁。

上海外国语大学中东研究所副研究员赵军认为，美伊可能陷入“谁先迈出第一步”的纠结，特别是在伊朗看来，特朗普首次执政时单方面退出伊核协议在先，如今理应由美方率先放松制裁。此外，特朗普政府试图在会谈中涉及多个议题，要求过多，可能招致伊朗反对，令谈判陷入僵局。

“双方还没讨论任何细节”

美伊会谈之际，美军持续对也门胡塞武装发动空袭，以色列也仍在继续加沙地带的军事行动。路透社20日援引以色列官员的话报道，以色列不排除在未来数月内打击伊朗核设施的可能性。

2025年4月19日，加沙城一处被以军空袭的地点冒出浓烟。新华社发（马哈茂德·扎基摄）

山东大学世界政党研究中心副研究员傅辰晨认为，美国一边与伊朗谈判，一边继续打击所谓的“伊朗代理人”，并在中东部署了两个航母打击群，显然是想在谈判进程中保持对伊朗的高压态势。

卡塔尔大学政治学副教授哈立德·艾哈迈德指出，尽管以色列一直希望美国对伊朗采取更加强硬手段，甚至对伊发动军事打击，但目前来看，美国本身面临严重财政压力，应不会贸然与伊朗开战，也不会任由以色列将其拖入战争。阿曼政治分析人士哈勒凡·图基认为，美伊当前有通过外交谈判达成协议的意愿。

伊朗确定国家利益委员会成员穆罕默德·萨德尔指出，考虑到美国现任政府的政策呈现出很高的不确定性，未来有可能出现美方在谈判中立场反复、前后矛盾的情况，这无疑会增加谈判变数，也会影响中东局势走向。

卡塔尔半岛电视台评论说，真正复杂的谈判尚未开始，“成功与否取决于细节，而目前双方还没讨论任何细节”。

(责编：苏缨翔、张悦)