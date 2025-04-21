新华社北京4月20日电 美国国防部扩大对敏感或涉密信息外泄的调查，过去一周来，防长皮特·赫格塞思“核心圈”已有四人被解职，包括其高级顾问丹·考德威尔。19日，考德威尔等人发表联合声明，否认泄露敏感或涉密信息，称遭到莫须有的诽谤和攻击。

在美国国防部信息外泄调查中去职的四名官员为考德威尔、国防部副部长史蒂夫·范伯格的办公室主任科林·卡罗尔、国防部办公厅副主任达林·塞尔尼克和国防部发言人约翰·尤利奥特。

2月13日，在比利时布鲁塞尔北约总部，美国国防部长赫格塞思出席“乌克兰防务联络组织”会议。新华社记者彭子洋摄

据美联社报道，考德威尔、卡罗尔和塞尔尼克三人先前被勒令休假并“被请出国防部”，等待调查结果；尤利奥特表露辞职意愿，但据国防部说法，尤利奥特实际是“被要求走人”。

考德威尔、卡罗尔和塞尔尼克19日发表联合声明，称遭到了国防部其他官员莫须有的诽谤和攻击，他们对自身在国防部工作的结束方式“深感失望”。直至现在，他们都不知道调查是否存在、调查是否还在进行、以及他们自己被调查的具体名目是什么。

“我们明白信息安全的重要性，每一天都在保护信息安全。”声明说。

4月11日，数万民众在也门首都萨那参加游行集会，抗议美军对也门的空袭。新华社发（穆罕默德·穆罕默德摄）

美国国防部尚未就此回应媒体记者询问。美国国防部办公厅主任乔·卡斯珀3月21日在一份备忘录中提及，五角大楼正调查泄露国家安全信息事件，不排除对国防部人员测谎。备忘录称，“未经授权”泄露信息的责任人一经查实，可能面临刑事指控。

按路透社说法，考德威尔虽不知名，但他是赫格塞思信赖的重要顾问。“信号门”事件中，考德威尔被赫格塞思在群聊中指定为一场对也门胡塞武装军事行动的国防部对接人。

“信号门”事件指美国总统唐纳德·特朗普的国家安全事务助理迈克尔·华尔兹将一名记者拉进美国国家安全高级官员设在非加密软件平台“信号”的群聊，因而让这名记者全程跟踪了对胡塞武装一次军事打击的计划制定与执行。

上述四名防长亲信遭解职之外，美国新一届政府今年1月上台后已有多名军方高级将领遭“清洗”，包括美军参谋长联席会议主席布朗、美国国家安全局局长兼网络司令部司令蒂莫西·霍、海军作战部长莉萨·弗兰凯蒂、海岸警卫队司令琳达·费根和防长高级军事助理珍妮弗·肖特等。

按路透社说法，防长亲信的去职“有别于”美军方高级将领遭“清洗”。特朗普政府把消除拜登政府“多元化、平等、包容”政策影响视为要务，是美军方高级将领遭“清洗”的一大原因。（陈立希）

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