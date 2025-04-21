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伊朗外长说对伊美会谈必须极度谨慎

2025年04月21日08:46 | 来源：新华网
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新华社德黑兰4月20日电（记者陈霄 沙达提）伊朗外长阿拉格齐19日晚在社交媒体上发文说，对伊朗与美国之间的会谈“有理由保持乐观”，但“必须极度谨慎”。

阿拉格齐说，当天在意大利首都罗马举行的伊美第二轮间接会谈“相对积极的氛围”使伊美潜在协议在原则和目标上取得进展成为可能。伊朗国内许多人认为《联合全面行动计划》（即伊核协议）对伊朗已不再足够有利。阿拉格齐表示，他“倾向同意这个观点”。

对于双方即将举行的专家级谈判，阿拉格齐说，“就目前情况而言，或许有理由保持乐观，但必须极度谨慎。”

另据伊朗伊斯兰共和国通讯社20日报道，伊朗政府发言人穆哈杰拉尼当天表示，伊朗欢迎任何终止制裁并确保伊朗人民权利的实际倡议。

美国与伊朗4月12日在阿曼首都马斯喀特举行间接会谈。这是自2018年5月在美国总统特朗普首个总统任期内美国单方面退出伊核协议之后，美伊之间的首次正式谈判。

美伊19日结束在罗马举行的第二轮间接会谈。基于谈判进展，双方技术团队将于23日启动专家级谈判。双方第三轮间接会谈将于26日在阿曼举行。

(责编：苏缨翔、张悦)

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