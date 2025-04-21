新华社北京4月20日电 记者手记：大国睦邻的时代意义

新华社记者温馨、冯歆然

大国外交书写又一精彩篇章。2025年春天，世界瞩目中国，瞩目中国与亚洲近邻的紧密互动。4月14日至18日，越南、马来西亚、柬埔寨，习近平主席的东南亚三国之行，展现新征程上的中国周边外交新气象。

新华社记者 燕雁 摄

大国与周边如何相处，向来是国际关系的重要命题。正值国际局势动荡加剧、乱象频出之际，世界渴望大国提供稳定性、可靠性、方向感。也正因此，中国国家元首的周边邻国之行所传递的大国睦邻之道，承载着远超中国与三国双边关系发展的意义。

文明的传承，指引前行的道路。翻开中国同周边国家的交往史，东方大国亲仁善邻、协和万邦的故事不胜枚举。在越南、马来西亚、柬埔寨，在东南亚各国，在整个亚洲……各国人民都有着同和平友善的中国平等相处、友好交往的深刻记忆。

历史是现实的源泉，蕴藏着中国外交的文化基因。从“中国唐代，真腊王室成员到访中国长安”，到“600多年前，中国明代航海家郑和7次远洋航海中5次到访马六甲”，再到“越中情谊深、同志加兄弟”……中华文明突出的和平性，周边国家的体会最为真实，也最为深切。

新华社记者 殷博古 摄

作为世界上幅员最辽阔、边界线最长、邻国最多的国家之一，作为举足轻重的地区和全球性大国，新时代中国深刻认识到，“周边是实现发展繁荣的重要基础、维护国家安全的重点、运筹外交全局的首要、推动构建人类命运共同体的关键”。

对于正处于迈向伟大复兴关键时期的中国而言，诚如习近平主席所言，“家门口太平，我们才能安心、踏实办好自己的事情”。而对于众多邻国来说，“发展成果更多惠及周边，让大家一起过上好日子”的中国，无疑是和平安宁与发展繁荣的重要确定性来源。

“生于斯、长于斯，前途命运维系于斯”。党的十八大以来，从新时代大国外交启幕之际举行的周边外交工作座谈会，到在“周边格局和世界变局深度联动的重要阶段”召开的中央周边工作会议，习近平总书记提出并一以贯之引领践行亲诚惠容的周边外交理念，不断丰富中国周边工作的理论与实践。

在波澜壮阔的新时代中国特色大国外交画卷中，周边外交无疑是最为华彩的篇章之一。习近平主席亲力亲为，到访周边27个国家，党的十八大、十九大、二十大后首次出访选择的都是周边国家。2025年首次出访，又是周边国家。在元首外交引领下，尊重各自发展道路、支持彼此核心利益、相互提供战略支撑，日益成为中国同周边国家关系的鲜明特征。

新华社记者 黄敬文 摄

此次东南亚之行，越南把接待习近平总书记访问作为“今年最重要外交议程”，越共中央总书记苏林、越南国家主席梁强陪同出席多场重要活动；马来西亚最高元首易卜拉欣在国家王宫举行盛大欢迎仪式，总理安瓦尔亲赴机场迎送；柬埔寨国王西哈莫尼登基20年来首次赴机场迎接外国贵宾，并向习近平主席颁授“柬埔寨王国民族独立大项链级勋章”……

习近平主席此次访问周边三国，普通民众的诚挚欢迎最让人感动。从河内到吉隆坡再到金边，从机场到驻地再到国事活动现场……有队伍绵长，也有万人空巷。“根基在人民、血脉在人民、力量在人民”。访问期间签署的上百份合作文件、开启的一个个交流合作项目，都是为了各国人民更加美好的未来。

一方面是中国同周边关系处于近代以来最好的时期，一方面是中国的周边格局和世界变局深度联动。当全球化进入“亚洲时刻”，当全球南方迈入新“觉醒时代”，面对个别国家“脱钩断链”、“小院高墙”和滥征关税，中国与周边国家的紧密互动，传递出亚洲国家希望促进全球经济稳定、维护合作共赢国际环境的共同意愿。

习近平主席此次周边三国之行，一个词被反复提及——“确定性”。

“同各国分享发展机遇，为地区乃至世界经济带来更多稳定性和确定性”“推动全球南方联合自强、共同发展，为地区和世界提供更多确定性和正能量”“以亚洲的稳定性和确定性应对世界的不稳定和不确定”……坚定而响亮的中国声音，是对世界之变、时代之变、历史之变的有力回应，是携手周边国家共创美好未来的大国宣言。

新华社记者 谢环驰 摄

面对单边主义、保护主义回潮，面对霸权主义、强权政治冲击，亚洲有亚洲价值，亚洲有亚洲方式。今天，当人们说起“21世纪必定是亚洲世纪”，他们看向亚洲蓬勃的经济，也看向亚洲多彩的文明、厚重的历史。“小船孤篷经不起惊涛骇浪，同舟共济方能行稳致远”“以和平、合作、开放、包容的亚洲价值观回应弱肉强食的丛林法则”……天下一家、和衷共济的中国智慧，大道之行、天下为公的大国胸怀，都同周边国家共有的价值理念彼此契合。

“习近平总书记此访增强了越方战胜风险挑战和推进社会主义事业的信心”“真正体现中国力量的，不只是各方面成就，更是从容应对干扰、坚定应对不确定性的韧性”“在单边主义引发世界局势动荡、多边贸易体系受到冲击的形势下，中国发挥了领导作用，为世界提供了宝贵的确定性”……越南、马来西亚、柬埔寨，中国领导人所到之处，收获热切而真诚的回应。

从“亲望亲好，邻望邻好”，到“四海之内皆兄弟”。具有战略意义的中越命运共同体、高水平战略性中马命运共同体、新时代全天候中柬命运共同体……此访期间，中国同三国的双边命运共同体建设开启新篇章。身处变乱交织的世界，理想远大、信念坚定、胸怀宽广的东方大国，从周边做起，从亚洲做起，一步一个脚印推动构建人类命运共同体。

从历史长河中流淌而来的大国睦邻之道，有着深刻的时代意义——于历史，它是亲仁善邻、讲信修睦文化传统的赓续；于现实，它是解答国际关系难题的一把钥匙；于未来，它展现了实现合作共赢的正确道路。当历史见证亚洲世纪，当世界感受南方潮起，中国与东南亚三国的这场春天之约，不仅书写中国同周边团结合作的新篇章，更为人类和平与发展的崇高事业贡献亚洲智慧。

(责编：苏缨翔、张悦)