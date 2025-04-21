新华社北京4月20日电 记者手记|扬帆共启新航途

新华社记者韩梁 孙浩

4月，东南亚繁花满树，青翠满目。中央周边工作会议成功召开后不久，习近平主席2025年首次出访踏上这片生机盎然的土地，书写大国外交浓墨重彩的一笔。

五天三国，数十场活动，成果丰硕。那些盛情的场面、真挚的话语、灿烂的笑容，汇聚成亲诚惠容的悠扬旋律，奏响构建周边命运共同体的动人乐章。

周边，中国的安身立命之所，发展繁荣之基。中国，周边国家的机遇所在，发展振兴路上的同行伙伴。

2013年秋，周边外交工作座谈会上，习近平总书记提出亲诚惠容的周边外交理念，引领中国同周边国家友好合作开辟新境界。2025年春，中央周边工作会议在京举行，习近平总书记强调，要聚焦构建周边命运共同体，努力开创周边工作新局面。

“像走亲戚一样常来常往”，是习近平主席谈到同周边国家关系时常说的一句话。倏忽十二载，一次次跨越山海，一次次交流对话，中国理念深入人心，中国同周边国家命运共同体建设硕果累累，中国特色大国外交阔步前行。

当前，世界百年变局加速演进，亚洲正站在实现整体振兴新起点上。面对新的机遇与挑战，中国与周边国家如何建设共同家园，携手迈向现代化？亚洲区域合作如何持续深化，更好造福人民？

构建周边命运共同体——这是植根五千多年文明的深邃思考，是应对变乱交织国际局势的战略抉择，是把握时代潮流、引领发展进步的魄力担当。

高规格特殊礼遇，展现着深化友谊的真诚意愿。

“习近平同志，您好！”“又见面了！”越南首都河内，红旗猎猎。盛大的欢迎仪式，天真烂漫的孩童，汇成欢乐的海洋。习近平总书记同越共中央总书记苏林的手紧紧握在一起。越方把接待此访作为今年最重要外交议程。梁强国家主席、范明政总理分别赴机场迎送。习近平总书记所到之处，两党两国旗帜交相辉映，各界群众夹道欢迎，现场气氛真挚热烈，生动体现了“越中情谊深、同志加兄弟”。

马来西亚吉隆坡国家王宫，最高元首易卜拉欣为习近平主席举行的欢迎仪式热烈隆重。位于布特拉加亚的总理官邸，安瓦尔总理热情相迎，朝气蓬勃的青少年奏响欢快鼓乐，跳起民族舞蹈，欢迎远道而来的贵宾。安瓦尔总理不仅亲赴机场迎送，还在个人社交媒体用中国歌曲《我的好兄弟》表达对习近平主席的真挚情谊。

柬埔寨首都金边，西哈莫尼国王登基20年来首次赴机场迎接外国贵宾，首次在机场举行欢迎仪式，礼宾安排史无前例。数万名群众涌上街头，他们手持中柬两国领导人画像，挥舞两国国旗，热烈欢迎中国领导人的到来。柬埔寨人民党主席、参议院主席洪森同习近平主席会晤长谈，在临别之际偕洪玛奈首相、洪玛尼副首相、洪玛讷副司令为习近平主席饯行，并亲赴机场话别。特殊的安排，高规格的接待，表达的是中国在他们心中的分量。

“未之见而亲焉，可以往矣；久而不忘焉，可以来矣”“有福同享、有难同当”“古交如真金，百炼色不回”……出访期间，习近平主席一句句饱含哲理与深情的话语，道出中国与东南亚国家之间历久弥坚的深厚情谊。

关系提质升级，见证着共同发展的热切愿望。

中越双方就持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体发表联合声明；中马领导人将两国关系定位提升至新高度，宣布构建高水平战略性中马命运共同体；中柬两国领导人一致同意携手构建新时代全天候中柬命运共同体。

目标的交汇、战略的对接，汇聚前行的动力。

中国正在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，越南“两个一百年”奋斗目标，马来西亚“昌明大马”治国理念，柬埔寨“五角战略”，共同描绘美好发展愿景。高质量共建“一带一路”与各国发展战略对接，绘就精谨细腻的“工笔画”。

在越南，中越两党总书记共同见证中越铁路合作机制启动仪式。在马来西亚，习近平主席同安瓦尔总理谈到将马来西亚重要港口打造成“陆海新通道”重要枢纽。在柬埔寨，习近平主席同洪玛奈首相会谈时强调，双方要大力推进高质量共建“一带一路”合作，不断充实“钻石六边”合作架构，为各自现代化建设注入新动力。

放眼东南亚，中泰铁路加速推进，中企承建的马来西亚东海岸铁路建设如火如荼，从柬埔寨第一条高速公路、越南第一条城市轻轨，到老挝第一条现代化铁路、印度尼西亚第一条高铁，共建“一带一路”合作促进基础设施建设和互联互通，助力经济腾飞，释放区域合作更大潜能；“两国双园”在中国和东南亚大地绽放一朵朵并蒂莲，为区域产业升级和现代化建设注入新动力。

从蓝色经济到绿色发展、从数字经济到人工智能，这些标注着高质量发展新高度的热词出现在习近平主席同外方领导人的会见会谈中、合作文本交换仪式上，见证着中国式现代化为共同发展繁荣带来的新机遇。

“中国将继续坚持亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴方针，深化同周边国家友好合作，让中国式现代化成果更多惠及周边，共同维护地区和平稳定，携手推进亚洲现代化进程。”习近平主席的话语温暖而坚定。

今天的亚洲，既感受着发展中国家群体性崛起的历史大潮、全球南方联合自强的时代脉动，也遭受着单边主义、保护主义逆流冲击。十字路口的历史抉择，攸关各国的前途命运，也攸关共同的未来。

“小船孤篷经不起惊涛骇浪，同舟共济方能行稳致远”“以开放包容、团结合作抵制‘脱钩断链’、‘小院高墙’和滥征关税，以和平、合作、开放、包容的亚洲价值观回应弱肉强食的丛林法则，以亚洲的稳定性和确定性应对世界的不稳定和不确定”……

始终站在历史正确的一边、站在人类文明进步的一边。面向亚洲，面向世界，习近平主席掷地有声的话语穿破迷雾、展现担当，释放了中国坚定捍卫多边主义和国际贸易规则的强烈信号，为各国团结合作注入信心和勇气，为促进地区和平稳定繁荣提供明确指引。

越共中央总书记苏林表示，越方“愿同中方加强协调和配合，坚持多边主义，坚守和平共处五项原则，维护国际贸易规则”，共同为促进世界和平和人类进步作出更大贡献。

柬埔寨首相洪玛奈表示，在单边主义引发世界局势动荡、多边贸易体系受到冲击的形势下，“中国发挥了领导作用，为世界提供了宝贵的稳定性”。

“作为东盟轮值主席国和东盟－中国关系协调国，马方致力于推动东盟－中国关系实现更大发展，共同打造和平繁荣的未来。”马来西亚最高元首易卜拉欣表示，马方重视中国为应对全球和地区挑战发挥的重要作用。

习近平主席的东南亚之行，是一次成果丰硕的友谊合作之旅，也是一场意蕴深远的文明对话之旅。

这样的活动温暖人心。河内国际会议中心，习近平总书记同越共中央总书记苏林、越南国家主席梁强共同会见中越人民大联欢活动代表，启动“红色研学之旅”项目，为两国青年探索友好历史、携手互学互鉴拓展新空间。

这样的举措坚实有力。金边和平大厦，习近平主席同柬埔寨首相洪玛奈会谈时提出，中方将继续向柬方提供政府奖学金，支持建立中柬青年对话交流机制，鼓励地方、媒体、智库开展更多交流，让两国人民越走越近、越走越亲。两国领导人宣布2025年为“中柬旅游年”，为中柬文明交流互鉴注入新动力。

这样的思考激荡共鸣。在为习近平主席举行的欢迎宴会上，安瓦尔总理谈到他对构建人类命运共同体等中国理念的理解和认同。

“这让我想起《论语》中的名言：四海之内皆兄弟。”安瓦尔总理用中文说出这句中国成语，习近平主席颔首微笑，现场响起热烈掌声。

“马来西亚与中国遵照先哲的理念，开展‘儒伊文明对话’等活动，增进相互理解，不断扩大共识，共同追求和谐繁荣等价值理念。”安瓦尔总理说，“习近平主席不仅是杰出的政治领袖，而且深谙经济发展之道，更是有着清晰愿景、了解文明价值的伟人。”

如潮掌声一次次响起，为古老文明的智慧，为互学互鉴的行动，为和而不同的胸襟，为和合共生的愿景。

从绵延数千年的亚洲历史文明中汲取养分，增进相互尊重、平等相待，推动文明对话、包容互鉴，有助于共建友好共生的家园。

以命运共同体建设为主线，聚焦睦邻友好，推动互利合作，习近平主席的东南亚之行向世界传递清晰信息：中国将继续坚持与邻为善、以邻为伴，同地区国家携手构建和平安宁、繁荣美丽、友好共生的亚洲家园，为推动世界和平发展和人类文明进步作出新的更大贡献。

中国和周边国家人民的友谊之舟，穿越岁月的波涛，向着构建人类命运共同体的光辉前景进发。

(责编：苏缨翔、张悦)