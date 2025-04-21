新华社北京4月20日电 题：书写周边命运共同体建设新篇章——国际社会高度评价习近平主席东南亚之行

新华社记者孙楠 陈冬书 邹学冕

4月14日至18日，国家主席习近平应邀对越南、马来西亚、柬埔寨三国进行国事访问。越南、马来西亚、柬埔寨各界人士和国际舆论高度评价今年中国国家元首的首次出访，认为此访聚焦睦邻友好、推动互利合作，书写周边命运共同体建设新篇章，释放了中国坚定捍卫多边主义和国际贸易规则的强烈信号，在变乱交织的国际形势中彰显了负责任大国形象。

睦邻友好开新局

“此次访问是今年越中双边关系中最重要的外交政治活动……成为越中睦邻友好、全面战略合作伙伴关系及具有战略意义的越中命运共同体建设的新的重要里程碑。”越南外交部常务副部长阮明羽说，越南党、国家和人民对习近平总书记、国家主席给予隆重、周到的接待，充分体现越方对此访和双边关系的高度重视与越中之间的真挚友好情谊。

马来西亚《星洲日报》发表题为《马中全新“黄金50年”，共赢共荣》的社论，援引马来西亚总理安瓦尔的话将习近平主席称为马来西亚的“朋友、伙伴”，认为此访“为东南亚国家带来实现共同繁荣的愿景”。社论写道：“秉持着马中命运共同体的伟大愿景，我们深信马中关系将会为区域安全、经济合作、人文交流、教育合作等注入更多活水。”

“习近平主席的来访，为构建高质量、高水平、高标准的新时代全天候柬中命运共同体注入新动力。”柬埔寨“新鲜新闻”网站评论指出，“此次具有里程碑意义的访问不仅再次确认了柬中之间坚如磐石的友谊，而且进一步巩固和深化两国全面战略合作伙伴关系，促进互利合作。”

国际舆论高度关注习近平主席对越南、马来西亚、柬埔寨三国的国事访问，认为此访树立了中国同东南亚国家关系史上新的里程碑。

“此次访问重点突出、节奏紧凑，延续了中国长期以来重视周边、善待周边的外交传统，以务实合作推动中越、中马、中柬关系持续向前发展。”印尼智库东盟南洋基金会主席班邦·苏尔约诺对记者说，“中国将周边作为共同发展的战略支点。从邻里之间的相互支持到区域国家的命运与共，中国同周边邻国走出一条睦邻友好、合作共赢的光明大道。”

总部位于英国伦敦的国际战略研究所评论指出，习近平主席开展东南亚之行，访问越南、马来西亚、柬埔寨，是旨在“发展同邻国和全球南方国家关系”的中国元首外交的一部分。

英国皇家国际问题研究所亚太项目主任本·布兰德在社交媒体上就习近平主席此访发表评论说，东南亚各国政府认为，如果其经济发展没有中国的更多参与，它们就无法成为更富裕的国家。

团结合作启新程

中越铁路合作机制启动，中马同意共同致力于打造地区新质生产力合作高地，中柬签署加强产供链合作的协议……此访期间，习近平主席密集出席近30场活动，推动达成逾百项合作成果。越南、马来西亚、柬埔寨三国人士和国际舆论认为，中国同周边国家的互利合作不断拓展，正在形成更为紧密的共生、协同发展格局。

“越中铁路合作机制启动是两国友好关系的又一个重要里程碑。两党两国最高领导人出席合作机制启动仪式，展现双方对加强基础设施互联互通的高度重视和坚定决心。”在现场见证合作机制启动的越南交通运输大学讲师阮光明说，“越南和中国山河相连。铁路是推动两国贸易合作和经济发展的重要命脉，相信越中铁路合作机制将进一步促进区域联通，密切人员往来交流，推动两国繁荣发展。”

“马中两国共同打造地区新质生产力合作高地正当其时，中国技术和投资将为马来西亚发展带来重要战略机遇。”大华银行（马来西亚）高级经济学家吴美玲告诉记者，马来西亚正致力于实现产业格局转型。习近平主席此访达成一系列成果，将有助于马中两国深化发展战略对接，促进双边贸易和投资，助力马来西亚在数字经济、绿色经济和人工智能等领域的发展。

习近平主席访柬期间，双方签署37份合作文件，涵盖产供链合作、人工智能、发展援助、海关检验检疫、卫生等领域。柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平表示，这些合作文件的签署意味着共建“一带一路”倡议同柬埔寨“五角战略”对接进一步深化，为双方在多个领域的发展注入更强劲动力，也为落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议提供了路线图。

国际舆论认为，习近平此访成果务实丰富，擘画了中国同周边国家共促稳定繁荣新图景。

美国彭博社发表评论文章说，习近平主席此访是中方对东南亚国家的一次“魅力攻势”。中国承诺妥善管控分歧、加强产供链合作，强调“关税战没有赢家”，与美国的经济霸凌形成鲜明对比。中国多年来一直是东盟最大贸易伙伴，而东盟是中国自2020年以来的最大贸易伙伴。中国还大力推进实施《区域全面经济伙伴关系协定》。该协议涵盖15个国家，成为全球经贸规模最大的贸易协定。

新加坡国立大学东亚研究所所长席睿德说，未来无论是在投资、贸易还是支付等领域，区域性安排都将日益增多，而亚洲应当承担起领导者角色。“作为本地区最大经济体，中国发挥着关键作用。中国与周边国家保持密切贸易往来，其政策往往对全球产生即时影响。近年来，中国对亚洲其他国家的直接投资不断增长，为区域内生产和投资合作带来新机遇。”

命运与共谱新篇

东盟国家人士和国际舆论认为，在单边主义、强权政治冲击世界的大背景下，习近平主席此访展现因应变局的“亚洲智慧”“中国方案”，以大国担当发出维护自由贸易、反对单边霸凌、构建人类命运共同体的正义之声，为地区团结合作注入信心和力量，有力推进构建亚洲命运共同体。

“当前，世界面临百年未有之大变局。越中两国人民要铭记共同的理想与使命，携手坚定不移走社会主义道路，加快构建具有战略意义的越中命运共同体，以‘六个更’为方向，不断深化两国友好关系。”越南胡志明国家政治学院哲学系主任阮明环说，“越中在道路自信与文化认同方面高度契合，这不仅为两国加强合作、促进发展打下牢固基础，也有助于为推动构建人类命运共同体作出重要贡献。”

马来西亚智库区域策略研究所执行董事蔡伟杰说，在全球局势复杂多变、地缘政治风险上升的当下，马中两国领导人都强调命运与共的理念。马中文明不同，却始终相互尊重、互鉴共赢。站在两国关系新的“黄金50年”起点上，“我们应全面拓展从互联互通、产业升级到教育、科技和人文交流等各领域合作广度与深度，推动构建高水平战略性马中命运共同体。这不仅将惠及两国人民，也为亚太地区的和平稳定树立典范，注入新动力”。

柬埔寨贝尔泰国际大学资深教授约瑟夫·马修斯说：“在当前全球经济不确定性持续加剧的背景下，习近平主席此访为东南亚三国、东盟乃至整个亚洲地区注入希望与信心，表明中国始终愿与它们并肩而行，共同应对挑战。”

泰国泰中“一带一路”研究中心主任威伦·披差翁帕迪说，当前，有的国家推行单边主义、保护主义，试图将人类社会带回丛林时代，人类文明正遭遇前所未有的挑战。共建“一带一路”倡议让东盟和中国实现了前所未有的互联互通，帮助东盟国家建设了高速铁路，建立了光伏、电动汽车产业链供应链，为东盟各国现代化发展提供支持。东盟与中国携手构建命运共同体，不仅是现实选择，更是时代答案。“习近平主席这次访问东南亚三国，让我看到了属于我们亚洲的文明友谊、包容合作。”

“东盟与中国的合作已成为亚太合作最成功、最具活力的样本，成为构建人类命运共同体的典范。”老挝巴特寮通讯社副社长西婉赛·西潘卡姆说，过去30年，中国同包括东盟国家在内的周边国家在政治、经济、安全、社会、文化等领域开展友好合作，支持东盟共同体建设，维护和促进地区和平稳定。“中国在发展中不是独善其身，而是为各国发展提供机遇，带动全球发展，为世界和平、发展、繁荣作出了重要贡献。”

国际舆论认为，习近平主席东南亚之行，让中国作为自由贸易倡导者、发展中国家利益捍卫者、区域合作引领者的形象更加深入人心。欧亚时报网站发表文章说，习近平对越南、马来西亚和柬埔寨的国事访问传递出一个明确信号：“中国是该地区可以信赖的稳定、长期伙伴。”新加坡《联合早报》刊文说，习近平主席此访强化了中国是可靠伙伴的形象，这一点“在柬埔寨和马来西亚等国家引起共鸣”。埃菲社报道说，习近平主席此访“加强了北京与东南亚的关系，在充满不确定的时期发出了安全信号”。（参与记者：高博、舒畅、赵旭、郑世波、杜鹃、何毅）

(责编：苏缨翔、张悦)