新华社莫斯科4月20日电（记者江宥林 李东旭）俄罗斯国防部20日说，乌克兰军队不顾复活节停火提议继续向俄方发动袭击。乌克兰总统泽连斯基同日表示，复活节期间俄军攻击仍在继续。

俄国防部网站当天发表声明说，乌军不顾复活节停火提议，试图夜袭位于顿涅茨克地区两个居民点的俄军阵地，但被击退。此外，过去一夜，乌军出动48架无人机并向俄军阵地发动444次炮击，还对俄布良斯克州、库尔斯克州和别尔哥罗德州边境地区等地发起袭击，造成平民伤亡和民用设施损坏。

声明强调，根据俄联邦武装力量最高统帅命令，俄在特别军事行动区域内的所有部队自19日18时起严格遵守停火规定，停留在先前占领的防线和阵地。

泽连斯基20日在社交媒体发文说，当天截至16时，俄军从各个方向发动46次突击和901次炮击。他还说，复活节期间俄军在乌东部波克罗夫斯克方向的战斗最为活跃。俄方关于在库尔斯克州等地停火的说法“落空”。

另据塔斯社20日报道，俄总统新闻秘书佩斯科夫当天在回答有关停火期限是否可能延长的问题时说：“没有其他指令。”

俄罗斯总统普京19日在会见俄武装力量总参谋长格拉西莫夫时说，在复活节20日到来之际，从19日18时至21日0时，俄军将停止所有战斗行动。俄方希望乌克兰方面能效仿俄方做法。泽连斯基同日在社交媒体发文，提议将停火期限延长至20日复活节之后，称30小时不足以建立真正的信任。

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