新华社吉隆坡4月21日电 题：中马比肩同行向高远

新华社记者王嘉伟 毛鹏飞

4月15日至17日，国家主席习近平应邀对马来西亚进行国事访问。访问期间，习近平主席会见马来西亚最高元首易卜拉欣，同马来西亚总理安瓦尔会谈。双方一致同意构建高水平战略性中马命运共同体，更好助力两国现代化进程，共同促进地区和世界繁荣稳定。

易卜拉欣最高元首在国家王宫举行盛大欢迎仪式；安瓦尔总理亲赴机场迎送，在个人社交媒体用中国歌曲《我的好兄弟》表达对习近平主席的真挚情谊；当地青少年表演特色舞蹈，华侨华人表演喜庆热烈的舞狮——马来西亚高规格、热烈欢迎习近平主席到访，彰显中马历久弥新的深厚情谊。访问期间，习近平主席和马方领导人抚今追昔，指出两国友好“展现了以心相交、以诚相待、以义为持、以和为贵的共同价值追求”。双方一致认为，中马是世代友好的亲密邻居、携手发展的真诚伙伴、情同手足的知心朋友、共促和平的重要力量。

中国和马来西亚是隔海相望的友好邻邦，中马传统友谊跨越千年。从中国唐代义净法师首次用文字记载下古吉打王国历史，到明代航海家郑和5次驻节马六甲，再到马来西亚南侨机工帮助打通滇缅公路生命线……“切水不断”的世代情谊在时间长河中愈益深厚。1974年5月31日，中国和马来西亚正式建立外交关系，开创了中国同东盟国家关系的先河。历经半个世纪风雨洗礼，两国关系不断深化，从政治互信到战略协作、从经贸合作到人文交流，领域不断拓展，内涵不断丰富，树立了国与国相互成就、合作共赢的典范。

新时代以来，元首外交领航定向为中马关系发展注入蓬勃动力。2013年，习近平主席访问马来西亚，两国关系提升为全面战略伙伴关系。2023年，安瓦尔总理两度访华，同习近平主席就共建中马命运共同体达成重要共识。习近平主席此次访问马来西亚最重要的成果是两国领导人将中马关系定位提升至新高度，宣布构建高水平战略性中马命运共同体。这是继2023年中马宣布共建命运共同体后，双边关系定位又一跃升。习近平主席同安瓦尔总理共同见证中马双方交换30多份双边合作文本，涵盖三大全球倡议合作、“儒伊文明对话”、数字经济、服务贸易等领域。中马命运共同体，正从蓝图转化为实实在在的行动纲领。

以高层战略引领为舵，厚载务实合作的压舱石。2024年，中马双边贸易额达2120亿美元，比两国建交时增长近千倍，中国连续16年成为马来西亚第一大贸易伙伴。马来西亚鲜食榴莲一天之内便可送到中国超市，中国洋葱也顺着西部陆海新通道南下马来西亚；两国共建的中马钦州产业园区和马中关丹产业园区蓬勃发展，开辟“两国双园”国际合作新模式；中企承建的马来西亚东海岸铁路建设如火如荼，将为马东西海岸架起“陆上桥梁”……此访的一大亮点是双方商定共同打造地区新质生产力合作高地，聚焦数字经济、绿色经济、人工智能等前沿领域，加强产业链、供应链、价值链、数据链、人才链融合发展，共建新兴技术联合实验室，树立地区高质量发展标杆，助力各自现代化进程。马来西亚智库亚太“一带一路”共策会执行董事翁忠义表示，马中合作项目提升区域互联互通水平、降低物流成本、提高贸易效率，让发展红利惠及双方并辐射周边，是“富邻才能富己”的生动实践。

中马友谊的根在人民、魂在交流、力在民心。自中马实施互免签证政策以来，两国游客“双向奔赴”蔚然成风；在新华通讯社和马中友好协会共同主办的中马建交50周年图片展上，一幅幅老照片拼出两国民心相通的温情画卷；来自福建的现当代德化白瓷艺术品走进吉隆坡，向当地民众展示中华艺术的独特魅力；中国动画电影《哪吒之魔童闹海》在马来西亚上映后一跃成为当地最卖座的中文电影之一……近年来，两国人文交流不断升温，友好氛围日益浓厚。习近平主席此次访问期间，两国再度拉紧民心纽带：双方积极评价两国正式签署互免签证协定，宣布将落实好两国文化合作协定执行计划(2024-2029年)，同意继续开展大熊猫保护合作研究，同意全面提升中马教育合作水平……中马厚植人民相亲基础，两国人民在交往交流中不断增进理解、深化友谊，让中马关系更加生机勃勃。

比肩同行向高远。中马同为亚太重要发展中国家、新兴市场经济体代表和全球南方重要参与者，两国都致力于维护亚洲家园的和平发展，以亚洲的稳定性和确定性应对世界的不稳定和不确定。站在新的历史起点，中方期待同马方一道，携手构建高水平战略性中马命运共同体，打造中马关系新的“黄金50年”，向世界传递出同舟共济、共创未来的明确信号。这艘从历史长河驶来的中马友谊之船正乘风破浪，驶向更加光明的未来。

(责编：苏缨翔、张悦)