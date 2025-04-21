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昌江水，万国瓷

叶子林
2025年04月21日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　“千年瓷都”景德镇，一直是许多中外陶瓷爱好者心中神往的地方。这天一早，我在瓷友的陪伴下，来到江西景德镇昌江畔。

　　昌江养育了景德镇的千家万户，也曾是古代商路上的重要通道。清晨的江面波光粼粼，微风吹过，泛起细碎金光。我站在岸边，凝视水底沉积的不同时代的瓷片，仿佛听见它们在诉说瓷都的前世今生。

　　当年的千舟万帆从这里出发，满载如玉似金的瓷器，经鄱阳湖入长江，漂洋过海，走向世界。各国的特产、釉料、颜料、瓷土，也经这里走进景德镇的千窑万铺。昌江虽浅，却连通五洲四海。

　　沉思间，几位身背画架、手提相机的外国朋友迎面走来，在江畔选好角度写生。待他们在几株松树下安顿后，我用汉语和他们交谈起来。加拿大画家雷菲力向我解释选择昌江而非窑场和博物馆写生的原因，在他们看来，这条河不仅哺育了景德镇，也流淌着千百年来当地陶瓷匠人代代相承的技艺传统与工匠智慧。

　　“我也是个陶瓷爱好者，想把昌江的故事画进画里、烧进瓷中，让它的美丽漂到大洋彼岸。”雷菲力告诉我，他已是景德镇的老“瓷人”：30多年前，他初来瓷都，便被深深吸引，随后迁居于此。如今，他与几位国际友人尝试在创作中融合西方水彩、中国水墨与青花瓷板画。瓷都景德镇，因文化多元而迷人，因开放包容而留人。

　　告别这些写生的朋友，我前往景德镇陶瓷大学。在这里，国际陶艺工作室驻场艺术家项目展览正在举行。展厅中的陶艺作品由20多个国家的艺术家创作，琳琅满目，风格各异。

　　我们停在一件裂纹釉作品前。它的器型类似中国古代的酒器觞，如玉般玲珑剔透，布满纵横交错的裂纹。工作人员介绍道，这是日本艺术家宫崎郁美在景德镇创作的作品。宫崎郁美钟爱中国宋代陶瓷，深受宋代陶瓷器型与纹饰启发。她将中国传统文化元素融入作品，使当代美学与经典韵味相结合，不偏不倚，自成一格。

　　在景德镇陶瓷大学，我邂逅了来自德国柏林的加布里埃来。她是柏林一所大学的陶艺老师，见到我们就爽快地打开了话匣子。“我有位从事陶艺的中国朋友，他总跟我说，陶瓷艺术的‘根’在景德镇，应该来这里看看。”她向我展示手机中的作品，“驻场3个月里，我创作了30件作品，更大的收获是这段经历点燃了我的创作热情。回柏林后，我会把这里的故事分享给我的学生和同事们。我还会回来，继续在这里寻找陶艺之根。”

　　走出校园，望向街道两侧鳞次栉比的瓷器店、工作室与熙攘人群，耳边传来瓷友的介绍。如今景德镇的“洋景漂”已有数千人，他们有的定居创业，有的如候鸟一般往返国内外，也有人住在北上广深，把工作室设在景德镇。我问瓷友：“瓷都的魅力到底是什么？是瓷器，还是环境？”他答道：“都有。但真正让这座小城窑火不灭的，是传统文化与当代陶艺的水乳交融与创新发展。”

　　是啊。中外年轻艺术家来到这里，不仅为精美瓷器而来，更要寻找一种新的艺术语言。他们在这座看似传统的小城，找到了最适宜创新试验的土壤。近年来，中外艺术家在这里创办了成千上万个工作室，随着御窑景区文创街、陶溪川陶瓷文化创意园、三宝国际瓷谷等新空间的建成，瓷都焕发出新的光彩。“匠从八方来，器成天下走”的当代画卷，正缓缓铺展。

　　景德镇如同一片陶艺的大海，海纳百川，不拒细流。在这里，为了守望一座城市的传统文化，可以择一业，越千年，代代相传；为了熔铸现代文明，也可以万国共一城，和而不同。站在奔流不息的昌江畔，遥想“陶舍重重倚岸开，舟帆日日蔽江来”的繁忙景象，我心中无比欣喜：愿这千年瓷都窑火永续，中外“瓷人”瓷心不老。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月21日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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