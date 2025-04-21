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从“日落之地”到华夏东方（旅人心语）

黄培昭
2025年04月21日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　丹吉尔港口。
　　保尔·亨德森摄（影像中国）

　　丹吉尔，摩洛哥北部的滨海之城，云影浮动，涛声不息。漫步老城，狭窄的巷道蜿蜒如迷宫，石阶被浪花轻轻拍打，宛若大自然最温柔的呢喃。晨雾从直布罗陀海峡缓缓飘散，伊本·白图泰纪念馆的铜铃在微风中轻轻摇曳，悠扬的回响仿佛穿越700多年时光，诉说着这位旅行者勇敢踏上东方旅程的故事。

　　1304年，伊本·白图泰出生在丹吉尔老城。在阿拉伯语中，摩洛哥意为“日落之地”，因为这个国家位于阿拉伯世界的最西端。然而，这个“日落之地”的少年，却向往太阳升起的方向。

　　1325年的一个清晨，阳光洒满古城，21岁的伊本·白图泰背起行囊，踏上了漫漫长旅。他原本想去沙特麦加朝觐。然而，心灵的召唤让他一次次迈向更遥远的国度，最终来到梦寐以求的东方华夏。

　　1346年，伊本·白图泰抵达泉州——阿拉伯人称为“刺桐城”的海上丝绸之路枢纽，发现港内帆樯林立，小舟穿梭，他惊奇地称之为“世界上最大之港”，“大船百余，小船则不可胜数。”他笔下的泉州，不仅是商贸繁华之地，更是手工业的殿堂：元朝皇帝用刺桐缎作为国礼，精美瓷器远销摩洛哥，巨舰可载千人，皆出自泉州与广州的能工巧匠。

　　伊本·白图泰被中国瓷器的精妙绝伦深深吸引，详细记录了制瓷过程：取山中泥土，加火烧制三日，泼冷水后使其发酵十日至一整月。这些珍贵的文字，如同时光的胶囊，封存着元代海上丝绸之路的璀璨与辉煌，让后人得以窥见那个时代的风貌。

　　从泉州出发，伊本·白图泰一路游历广州、杭州与元大都（今北京）。在广州，他目睹高耸的城墙、整洁的街道、繁忙的码头，琳琅满目的瓷器、丝绸与香料让他深刻感受到经济的繁荣。在杭州，他见到运河内画舫如梭，彩色风帆与绸伞相映生辉，游船相遇时人们以互投水果为乐。在元大都，壮丽的宫殿、完善的驿站系统令他称道。

　　在伊本·白图泰的记述里，中国物产丰饶，瓜果香甜，谷物品种优良，甚至市场上的母鸡肥美得“需分两锅炖煮”，这有些夸张的描述，流露出异国旅行者对东方物阜民丰的感叹。他笔下的中国屋舍俨然，沿河两岸皆是花园村落，与丹吉尔老城的曲折街巷遥相呼应，共同编织着两个古老文明对美好生活的无限向往。

　　伊本·白图泰的游历不仅是一部壮丽的旅行史诗，更是一座连接中阿文明的桥梁。在伊本·白图泰前的阿拉伯世界，人们对中国的印象大多来自传闻，而伊本·白图泰的记述则成为珍贵的一手资料。他的游记固然赋予了中国一定的神秘与理想化色彩，却也以旅行者的亲历之笔，描摹出一幅有温度、有细节的中华图景。

　　在位于丹吉尔的伊本·白图泰纪念馆里，笔者看到，一张泛黄的世界地图标注着他行走的路线——从摩洛哥到麦加，从撒马尔罕到德里，从泉州到北京……总长约11.7万公里的旅程，串起中世纪的经纬。

　　纪念馆里，泛黄的《伊本·白图泰游记》手抄本静静陈列在展柜中，14世纪的阿拉伯文记载与泉州清净寺的碑刻、杭州大运河的橹声隔空共鸣。这种对话，从未因时间的流逝而中断，在新的时代背景下，产生了更加明亮的回响。今天，在摩洛哥的三所孔子学院里，孩子们用汉语唱着《茉莉花》；丹吉尔小学的孩童学会用“你好”向中国游客打招呼。这些温暖的瞬间跨越时空，将中摩两国人民的心紧紧相连。

　　海风掠过丹吉尔港，将这段延续数百年的佳话送入苍穹，播向四海。中国承建的“丹吉尔科技城”的霓虹与老城油灯的暖光交相辉映，丝绸之路从来不是一条简单的道路，而是心灵之间永恒的纽带。伊本·白图泰与中国的故事，将永远铭刻在历史的长河中，成为中摩、中阿友谊永恒的见证。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月21日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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