本报记者 黄炜鑫

苏丹武装冲突延宕至今已超过两年，造成苏丹约2.97万人丧生，超过1285万人流离失所。图为近日拍摄的苏丹首都喀土穆受损建筑的情况。

穆罕默德·哈米德摄（新华社发）

近期，非洲部分国家人道主义危机进一步加剧。包括索马里、埃塞俄比亚、肯尼亚、吉布提、苏丹、南苏丹、乌干达等国在内的“大非洲之角”地区以及非洲西部和中部地区的一些国家都遭遇不同程度的安全形势、自然灾害等挑战。据欧盟委员会日前发布的公告称，受苏丹武装冲突、自然灾害等影响，“大非洲之角”地区面临饥荒、民众流离失所、基本公共服务匮乏等严重问题，现有近7000万人急需人道主义援助，占全球人道主义需求的1/5以上。另据联合国人道主义事务协调厅网站公布的数据，非洲中部和西部地区约有5710万人急需人道主义援助。

一些国家暴力冲突不断，加剧了当地人道主义危机。苏丹、刚果（金）、布基纳法索、马里、尼日尔、乍得和毛里塔尼亚等国家面临严重经济社会挑战，政治局势动荡，武装冲突不断，极端主义与恐怖组织滋生壮大，导致当地暴力事件频发。苏丹武装冲突造成大量无辜平民死伤和流离失所，基础设施大面积被毁。联合国人道主义事务协调厅发言人延斯·莱克近日表示，持续两年的武装冲突导致苏丹人民陷入“规模空前的人道主义危机”，约有3000万人急需人道主义援助。联合国难民署发言人奥尔加·萨拉多警告说，武装冲突已导致近1300万苏丹人流离失所，苏丹境内的许多流离失所者无法获得清洁饮用水。在南苏丹、乍得等邻国，为苏丹人设立的难民营已严重超负荷，妇女和儿童面临极大风险。

在刚果（金）东部地区，年初爆发的新一轮冲突已造成7000余人死亡，数十万人流离失所。在乍得湖地区，非国家武装团体持续发动袭击，造成更多人流离失所，记录显示共有22.1万名境内流离失所者。在布基纳法索，超过200万人仍然流离失所，其中许多人生活在基本服务匮乏的地区，供水、医疗卫生、粮食安全、营养和教育等领域需求依然最为迫切。

边境管控不善造成冲突进一步外溢。萨赫勒地区极端组织涉恐活动蔓延至贝宁、科特迪瓦、加纳和多哥等几内亚湾沿岸国家。根据联合国的数据，自2023年4月以来，由于苏丹冲突，超过76万苏丹难民和21.6万乍得回返者前往乍得东部，预计还会有更多人抵达；在喀麦隆东部地区，已接收超过38万名来自中非共和国的难民，使收容社区的基本服务不堪重负。

气候变化导致洪水、干旱、荒漠化和农田退化等灾害频发，严重冲击非洲许多脆弱地区的粮食生产。在乍得，洪水加剧了粮食不安全状况，导致370万人在歉收季节面临严重饥饿的风险；在马里，在6月至8月青黄不接的季节，粮食安全和营养问题将加剧，预计将有150万人面临严重饥饿；在尼日利亚，在2025年青黄不接的季节，预计将有3060万人面临粮食不安全问题。

非洲西部和中部地区人道主义援助需求急剧增长，面临巨大的援助资金缺口。为缓解日益严峻的人道主义危机，国际社会正加紧行动。今年1月以来，欧盟共向非洲地区提供7.5亿欧元援助。欧盟日前宣布向“大非洲之角”及非洲西部和中部地区追加2.58亿欧元援助。

中国高度关注相关国家和地区的人道主义局势，持续提供力所能及的帮助。苏丹冲突爆发以来，中国向苏丹捐助多批粮食医疗物资和帐篷等救灾安置物资。日前，联合国安理会审议西非和萨赫勒问题，中方代表呼吁国际社会为西非和萨赫勒地区提供支持，要以包容对话推动政治进程，要以区域合作维护安全稳定，要以经济发展促进民生福祉。

（本报内罗毕4月20日电）

《 人民日报 》（ 2025年04月21日 16 版）

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