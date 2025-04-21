据新华社北京4月20日电 美国商务部下属的国际贸易署最新统计数据显示，3月赴美外国游客数量较去年同期下降近12%，降幅较2月的2%大幅扩大，是自新冠疫情以来的首次显著下滑。业内人士担心，如果下降趋势持续，美国旅游业今年可能遭受数十亿美元损失。

美国《华盛顿邮报》18日援引美国国际贸易署发布的数据报道，3月赴美的加勒比地区游客数量同比下降26%，中美洲游客数量下降24%，西欧国家游客数量下降17%。其中，哥伦比亚、德国和西班牙游客数量的同比降幅分别达33%、28%和25%。值得一提的是，上述数据暂未将加拿大和墨西哥游客统计在内，这两个国家通常在美国主要游客来源地榜单上名列前茅。

美国旅游业对世界其他国家和地区一直保持着巨大的贸易顺差。据美国旅游协会估计，去年旅游业为美国经济带来1.3万亿美元收入，支持了1500万个就业岗位。

美国旅游协会发言人艾莉森·奥康纳说，赴美外国游客数量下降的趋势令人担忧，“我们认为这由多种因素造成，包括对旅行限制的担心、对美国是否欢迎（外国游客）的疑虑、美国经济放缓以及对近期的安全担忧等。”

旅游业研究机构英国旅游经济学公司总裁亚当·萨克斯说，国际游客避开美国是完全可预见的，“（美国政府的）政策和言论是如此分裂、好斗和孤立主义”。他警告，如果这一趋势持续，预计赴美外国游客数量今年全年的降幅将超过10%，给美国旅游业带来90亿美元损失。

《 人民日报 》（ 2025年04月21日 16 版）

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