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世界决不能重回弱肉强食的时代（钟声）

2025年04月21日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　“美国关税政策将严重冲击非洲国家经济”“东盟反对美方单边加征关税”“美国政府‘任意征收关税’的做法破坏国际经济稳定，美方企图在拉美加勒比地区恢复旧霸权”……国际社会持续发出正义之声，强烈谴责美国滥施关税的霸权行径。在美方“关税讹诈”的名单上，从被联合国认定为最不发达国家的莱索托，到产业单一、经济基础薄弱的太平洋岛国斐济，众多全球南方国家在列。为了维护经济霸权，美方肆意挥舞关税大棒，损害他国发展权益，毫无国际道义和责任感，深刻暴露出美式霸权的自私自利与冷酷虚伪。

　　美国恃强凌弱，大行经济单边主义，企图从发展程度不及自身的国家身上敛财，严重损害全球南方国家发展权益，严重破坏世界经济的包容性增长。联合国秘书长古特雷斯警告称，贸易战的影响“极其负面”，尤其会对全球最贫困人群造成沉重打击。世界贸易组织的研究显示，在经济发展水平和经济实力悬殊的情况下，美国加征关税将进一步拉大全球贫富差距，欠发达国家将遭受更大冲击，严重阻碍联合国2030年可持续发展议程的实现。坦桑尼亚《公民报》忧虑地指出，全球南方国家的就业与工业链或遭严重冲击，尤其是非洲国家将面临更高通胀和更大的增长压力。

　　美国刻意忽视众多发展中国家的实际发展情况，扭曲货物贸易逆差产生的原因，滥施单边关税，无异于是剥夺各国特别是全球南方国家的发展权利。作为全球最大的经济体，美国一方面长期享受着国际分工带来的超级利润，一方面又肆意破坏国际贸易规则，漠视全球产业链供应链的紧密联系与协同发展，无视多边贸易体制的宗旨与原则，给全球南方国家经济民生带来沉重打击。非洲开发银行行长阿德西纳日前表示，美国发起的关税攻势将给非洲经济体带来“冲击波”，可能导致贸易萎缩和偿债成本攀升。

　　面对美方霸道霸凌行径，国际社会不能听之任之。作为最大发展中国家和国际社会负责任成员，中国坚定采取正当反制措施，这不仅是维护自身主权安全发展利益的必要之举，更是为了捍卫国际贸易规则和国际公平正义，得到全球南方国家的广泛支持。近日举行的金砖国家经贸联络组第二次会议上，与会代表对美滥施关税引发的贸易紧张局势表示严正关切，呼吁共同反对单边主义和贸易保护主义，继续坚守和维护以规则为基础的多边贸易体制，共同应对当前全球贸易紧张局势。中国坚决反对贸易保护主义，主张普惠包容的经济全球化，致力于通过贸易促进全球发展，缩小南北差距。中国以实际行动支持发展中国家工业化进程，对同中国建交的所有最不发达国家100％税目产品实施零关税待遇，以扩大对最不发达国家的单边开放，促进共同发展。中国将继续推进高水平对外开放，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，与世界各国共享发展机遇，实现互利共赢、共同发展。联合国贸易和发展会议日前发布的报告认为，南南贸易已占全球贸易的1/3左右，中国的发展持续推动南南贸易稳定增长，全球南方国家的经济融合为许多发展中国家带来机遇。

　　历史车轮不能倒退，人类决不能重回弱肉强食的丛林世界。在经济全球化深入发展、国际化生产普遍存在的今天，全球南方国家是世界经济的重要贡献者，也是捍卫国际经贸规则和多边贸易体制的重要力量。任何开历史倒车的企图，都必将以失败告终。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月21日 16 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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