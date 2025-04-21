美国滥施关税持续引发国际社会强烈反对和批评——

本报记者 邹志鹏 李志伟 陈一鸣

4月19日，美国多地民众走上街头，抗议现政府加征关税、大规模裁员等政策。图为当天，人们在美国纽约街头参加抗议活动。

新华社记者 刘亚南摄

美国政府肆意滥用关税手段，在全球范围内制造巨大混乱和高度不确定性，破坏全球经济秩序和发展态势。多国媒体和各界人士纷纷批评美方挥舞“关税大棒”是倒行逆施，美方将关税视为讹诈工具、搞霸凌胁迫的伎俩不会得逞，反而将严重影响自身经济，严重损害其在国际经济政治领域的地位和信誉。多方人士呼吁，在世界经济面临挑战的背景下，唯有坚定维护多边贸易体制，加强国际合作，才能共同推动世界经济可持续发展。

“让美国家庭和企业对未来不确定性感到无所适从”

美方滥施关税措施招致美国国内越来越多的反对声音，担忧情绪在民众中不断蔓延。美国哥伦比亚广播公司与舆观调查公司的一项最新民调结果显示，58%的受访美国民众表示反对美国关税政策，53%的受访者认为美国国会应该阻止或限制新关税，58%的受访者认为关税政策导致食品杂货价格上涨。4月19日，美国多地举行抗议活动，首都华盛顿、纽约、旧金山、波士顿等城市的民众走上街头，抗议现政府加征关税、大规模裁员、驱逐移民等政策。

据美国广播公司报道，关税政策将引发美国国内商品价格上涨、消费减少、企业裁员和经济低迷等连锁反应，其长期影响不容忽视。一些小企业主表示，关税政策让他们感到“压力倍增”，未来充满不确定性。茶叶店主阿比盖尔介绍，她家的茶叶主要从亚洲国家进口，其中大多数来自中国，“每一个都在加征关税的名单上，产品涨价不可避免”。另一个咖啡店主罗伯托说，涨价是迫不得已，咖啡的利润较低，如今面临更高的关税，他们已经承担不起。在纽约经营一家小型设计公司超过30年的基谢莱夫斯卡说：“我们的经济摇摇欲坠，关税和很多其他经济政策正在让我们与世界疏远。”

近日，美国多家小企业联合向美国国际贸易法院起诉美政府，认为在没有国会批准的情况下，政府无权宣布全面加征关税措施，要求阻止政府依据《国际紧急经济权力法》实施关税措施。特里精密骑行服装公司表示，今年企业已经为进口商品多支付2.5万美元关税，2026年企业预计将面临120万美元关税成本，关税重负让企业难以生存。美国铝业公司表示，该公司部分材料来自中国供应商，由于没有合适的替代供应商，美关税政策将使该公司的年度成本增加1000万至1500万美元。“即使所有闲置的冶炼产能都重新启动，美国仍将面临360万吨缺口。”美国铝业公司首席执行官奥普林格说。

加利福尼亚州州长纽森批评美政府动用《国际紧急经济权力法》来制定关税政策是“非法且史无前例的”。加州成为全美第一个就关税问题起诉联邦政府的州。纽森在一份声明中说，美国的“非法关税”扰乱了供应链，增加了加州和加州居民的成本，并给加州经济造成数十亿美元的损失。

美国联邦储备委员会主席鲍威尔4月16日表示，调查数据和市场指标都显示，短期通胀预期已显著上升，受访者普遍将矛头指向关税政策。美国经济很可能会放缓，失业率或将上升，而随着关税政策逐步生效，通胀也可能上升。鲍威尔表示，供应链中断这类问题往往需要较长时间才能解决，可能使原本一次性的通胀冲击演变为更持久的压力。以汽车行业为例，其供应链很可能面临“严重中断”，且这一修复过程或将持续数年，进而延长通胀周期。

美国财政部前部长耶伦近日接受美国消费者新闻与商业频道采访时表示，美政府关税政策非常混乱，不知道接下来会发生什么，这种局面“让美国家庭和企业对未来不确定性感到无所适从，几乎无法做出任何规划”。市场对美国经济政策及核心金融资产安全性“信心流失”的态势，令人“深感忧虑”。

“最严重的后果是各国对美国及美元霸权产生绝对的不信任”

比利时《回声报》副总编辑塞尔日·夸德巴什日前撰文表示，美方反复无常的做法让局势充满不确定性，让欧洲企业家宁愿推迟投资计划，消费者也因担忧经济衰退而搁置大额消费。“负面影响已初现端倪，最严重的后果是各国对美国及美元霸权产生绝对的不信任。欧洲迫切需要推动重建贸易秩序，抓住机遇扭转局势。”

荷兰国际集团宏观研究主管布热斯基说，美国施行的关税税率“相当极端”，“这对美国消费者来说意味着所有东西都将变得更贵”，将冲击消费者和商业信心，政策不确定性正在阻碍人们购买新房子、新汽车和其他商品，影响投资者开设新工厂，并将在全球范围内引发严重冲击波。美国的许多贸易伙伴都需要重新思考如何与这个充满最大不确定性的经济体打交道。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯表示，澳方不会屈服于美国，将在与美国贸易争端中捍卫澳大利亚的利益。澳大利亚昆士兰大学经济学教授约翰·奎金在接受澳大利亚广播公司采访时表示，当前的美国已经成为国际秩序的“搅局者”。澳大利亚需要摆脱与美国的同盟关系——正是由于长期被看作美国的“代理人”，澳大利亚与亚洲国家的关系才屡屡陷入困境。

日本央行行长植田和男表示，美国关税政策除直接影响贸易活动外，还导致不确定性增加，对企业和家庭的信心造成冲击，还可能对国际金融资本市场产生负面影响。美国的关税政策将对日本经济造成下行压力。日本国际贸易促进协会理事兼事务局局长泉川友树认为，美政府试图通过关税政策迫使企业将生产线迁移到美国，以此提振美国制造业，这根本就是不切实际的想法。经济界人士最关心的是从哪里购买原料、在哪里生产最合理、如何在市场上获得最佳利益，“美国这种不理智的关税政策破坏了全球贸易和供应链稳定，也将反噬自身”。

非洲开发银行行长阿德西纳警告说，美国发起的关税攻势将给非洲经济体带来“冲击波”，47个非洲经济体可能面临更高关税、贸易萎缩和偿债成本攀升等风险。非盟委员会主席优素福表示，非洲必须加快推进非洲大陆自由贸易区等关键框架建设，以创新和韧性应对美国关税政策带来的挑战。

“人们最终会看到一个不那么繁荣、不那么受尊重、越来越孤立的美国”

世界贸易组织发布的最新报告显示，美国关税政策导致全球贸易前景严重恶化，2025年全球货物贸易量预计将下降0.2%，降幅还可能扩大至1.5%。北美地区货物贸易降幅尤为显著，出口预计将下降12.6%。世贸组织总干事伊维拉表示，关税政策持续的不确定性可能阻碍全球经济增长，给世界尤其是最脆弱经济体带来严重负面影响。她呼吁世贸组织成员推动构建公平竞争环境，简化决策流程，作出相应调整以更好适应当前现实。

美国《华尔街日报》报道说，美国政府的行为越来越难以预测、反复无常，对全世界发动贸易战，其全球霸主地位正面临前所未有的挑战。许多欧洲国家的民意调查显示，美国已不再被视为其盟友，甚至不再被视为朋友。

南非全球南方新闻网首席执行官艾比·马科表示，美政府无视国际经贸规则推行关税霸凌政策，这不是全球商业正常的运作方式，“美国成了不可信赖的贸易伙伴，这将加速全球南方国家重塑与全球最大经济体之间的关系”。

巴西中国商贸文化发展合作协会会长埃斯特雷拉认为，美方挥舞“关税大棒”搞霸凌胁迫不得人心、不会得逞。中国是全球多边贸易体系的坚定维护者和“稳定器”，中方坚定不移推进高水平对外开放，为各国创造了广阔的合作机遇。“保护主义没有出路，合作共赢是人心所向。各国应坚持对话、相互尊重，并致力于寻求平衡的解决方案，维护长期可持续的多边贸易体系。”埃斯特雷拉说。

美国《纽约时报》专栏作家托马斯·弗里德曼刊文称，美政府显然不了解全球经济现在是一个多么复杂的生态系统，在这个系统中，产品是由来自多个国家的零部件组装而成的。这场闹剧将冲击每一个美国人，令全球逐步丧失对美国的信心。“随着时间的推移，人们最终会看到一个不那么繁荣、不那么受尊重、越来越孤立的美国。”

《 人民日报 》（ 2025年04月21日 16 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)