——访柬埔寨21世纪海上丝绸之路研究中心主任涅占达里

本报记者 曹师韵 白元琪

“我曾多次到访中国，每次都能发现新的变化，尤其是在城市规划、科技进步等方面。”柬埔寨21世纪海上丝绸之路研究中心主任涅占达里日前在接受本报记者专访时表示，中国的发展不仅为本国人民带来福祉，也为包括柬埔寨在内的众多国家提供机遇。

涅占达里对中国兴趣浓厚，多年来一直深入研究中国的历史、文化、社会与发展进程。他的书架上，关于中国的书籍琳琅满目。“这些关于中国的书，其中许多我都翻译成了柬埔寨文。”涅占达里告诉记者。他认为，中国的发展经验值得借鉴，柬埔寨21世纪海上丝绸之路研究中心的使命正是整理、研究这些经验，并以柬埔寨民众能够理解和应用的方式传播出去。

涅占达里表示，他对古丝绸之路情有独钟，而柬埔寨缺乏专门研究这一历史的机构。为填补这一空白，他于2016年创办柬埔寨21世纪海上丝绸之路研究中心，致力于推动柬中学术研究与交流，通过研究中国发展经验，为柬埔寨政府提供政策建议。

当被问及去过哪些中国城市时，涅占达里笑着说：“你应该问我还没去过哪些中国城市。”他表示，中国的发展充满活力，并且始终保持前进。中国城乡差距不断缩小、人民生活水平不断提高，令人切实感受到中国社会的进步。这种蓬勃向上的发展势头，让他对中国的未来充满期待。

中柬双方同意，深化共建“一带一路”倡议同“五角战略”对接，落实好共同推进“一带一路”建设合作规划纲要。“高质量共建‘一带一路’不仅为柬埔寨提供了前所未有的发展机遇，也成为推动区域合作的重要平台。”涅占达里表示，柬埔寨是最早响应共建“一带一路”倡议的东南亚国家之一。近年来，柬埔寨与中国签署多项合作协议，涵盖基础设施、农业、科技等领域，极大促进了双方经济、贸易、人文交流等合作。“柬中深厚情谊映照在繁忙现代的暹粒吴哥国际机场，镌刻在宽阔平整的金港高速公路上，展现在蓬勃发展的西哈努克港经济特区中，奔流在稳定供能的桑河二级水电站里。”涅占达里说。

涅占达里对柬中合作的未来充满期待：“柬埔寨需要借鉴中国的发展经验，不仅要在基础设施和产业升级方面加快步伐，更要注重人才培养，以实现经济多元化与可持续发展。”他特别提到，近年来，越来越多柬埔寨学生受益于中国提供的学习和培训机会，他们不仅实现了个人发展，也为两国合作奠定了更加坚实的人才基础。

涅占达里高度评价中国提出的全球发展倡议，认为柬埔寨“五角战略”与全球发展倡议在可持续发展目标上高度契合，尤其在绿色技术和数字创新等方面，将为柬埔寨带来长期机遇。他说：“柬中合作前景广阔，双方应抓住机遇，进一步加强交流与协作，让柬中合作结出更多硕果。”

《 人民日报 》（ 2025年04月21日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)