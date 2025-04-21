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“不断拉紧马中人文合作纽带”

——访马来西亚国家语文出版局前局长阿旺·沙利延

本报记者  褚  君  宦  翔
2025年04月21日05:53 | 来源：人民网－人民日报
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　　“近年来，马中关系走在地区国家前列，各领域合作成果有目共睹。”马来西亚国家语文出版局前局长、2024年度中国政府友谊奖获得者阿旺·沙利延日前在接受本报记者采访时表示，“习近平主席对马来西亚的国事访问将进一步深化马中两国在政治、经贸、人文等各领域合作。期待马中关系迎来发展新机遇，书写马中友好合作新篇章。”

　　2021年，阿旺参加了《习近平谈治国理政》第一卷马来文版首发式。他说：“我认真阅读了《习近平谈治国理政》，发现书中许多内容是中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的范例，例如‘建设生态文明’就是对‘天人合一’理念的继承发展。中国的发展经验为马来西亚等国家提供了有益借鉴。”

　　“亲仁善邻、协和万邦是中华文明一贯的交往之道。中国提出全球文明倡议，为推动人类文明进步提供了重要的国际公共产品。”阿旺表示，面对当前全球性挑战，国际社会应当共同践行全球文明倡议，以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明包容超越文明优越。

　　2019年，阿旺创作了一首歌颂马中人文交流的诗歌《织就文明之席》。诗中写道：“我们的语言文化/与丝绸之路上的其他文明/交流互鉴/马中友谊源远流长/与全球文明和谐共生”。阿旺认为，马中交往历史跨越千年，书写了不同文明交融互促、交相辉映的精彩篇章。“两国携手推动伊斯兰文明和中华文明在互学互鉴中共同发展，为建设美美与共的世界文明百花园不断作出新贡献。”他说。

　　“求同存异是马中关系历久弥新的重要原因。”阿旺表示，马中文化有很多相通之处，比如，两国都有“有福同享，有难同当”的俗语；两国传统文化都推崇“忠”的价值理念；两国在民歌、皮影戏和传统服饰等方面都有共性内容等。“这些共同点既是交流互鉴的成果，也为双方携手构建马中命运共同体奠定了文化根基。”

　　马来西亚是最早响应并积极参与共建“一带一路”倡议的国家之一。“马中高质量共建‘一带一路’稳步推进，取得了丰硕成果。”阿旺表示，马来西亚东海岸铁路项目就是马中务实合作的例证，该项目不仅带来了中国标准、中国技术，还助力当地培养专业人才。

　　阿旺是马来语言文化研究领域的代表学者，长期致力于推动和促进中国马来研究、马中文化教育交流合作，2012年被聘为北京外国语大学名誉教授。他曾两次作为马来西亚政府公派的高级访问学者，在设于北京外国语大学的中国马来研究中心工作。去年，他被授予中国政府友谊奖。

　　阿旺说：“近年来，马中人文领域交流渠道不断拓宽，合作成果丰硕。”在教育领域，中国有17所高校开设马来语课程，在马来西亚开设了8所孔子学院和1个孔子课堂；在文化领域，马来西亚国家语文出版局和马来西亚汉文化中心2024年推出“马中50年50部文学典藏”目录，包括两国建交以来出版的马中各25部优秀文学作品。“这些务实合作成果增进了两国人民相互了解。”

　　“期待两国高校和科研机构进一步加强合作，不断拉紧马中人文合作纽带。”阿旺表示。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月21日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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