索斯亚拉

柬中合作的未来充满希望。相信在双方的共同努力下，两国将共同开创更加美好的明天，为地区和全球发展作出更大贡献

柬中关系历经岁月沉淀，已成为国与国长期友好合作的典范。通过进一步加强同中国的互利合作，柬埔寨有望实现更可持续的发展，迈向繁荣未来。

每次踏上中国的土地，我都被那里快速发展的步伐所震撼。在广西访问时，我深入了解了中国—东盟信息港的建设情况。这一平台正成为数字丝绸之路的重要枢纽，推动技术共享和创新合作。在深圳和杭州，我见证了当地智慧城市建设取得的进展。中国数字产业蓬勃发展，催生了DeepSeek等人工智能大模型，使全球用户受益。中国精准扶贫战略有效改善乡村地区基础设施、教育、医疗和就业，让8亿多人成功脱贫，充分展现了中国政府的领导力。中国利用电子商务与数字平台赋能乡村发展，推动现代农业和乡村旅游发展。这些中国发展经验为全球南方国家现代化建设提供了重要借鉴。

柬埔寨同中国长期保持稳固的伙伴关系，双方合作基于相互尊重、互不干涉内政、互利共赢等原则。双方一致同意围绕政治、产能、农业、能源、安全、人文六大领域，打造柬中“钻石六边”合作架构，展现了两国的高度互信与紧密联系。构建新时代全天候柬中命运共同体不仅是外交战略，更为柬埔寨加速工业化、农业现代化和旅游业升级等带来重要机遇。

2024年，柬中两国双边贸易额超过150亿美元，占柬埔寨全年贸易总额的近30%。服装、农业和旅游业成为双边经贸合作的重要领域，充分体现了柬中经济合作的深度和广度。得益于高质量共建“一带一路”合作，柬埔寨的基础设施建设取得长足进步，对经济增长和社会发展产生深远影响。金港高速公路等项目极大促进了柬埔寨贸易流通和旅游业发展。两国在教育、文化等领域的合作交流日益密切，党际交流日渐深入，不仅加深了柬中人民之间的联系，也为长期合作奠定了民意基础。下一步，柬中双方将继续秉持互信、团结、合作、互利等原则，推进“工业发展走廊”“鱼米走廊”等务实合作，持续为新时代全天候柬中命运共同体建设注入更多动力。

中国积极推动国际合作，提出的系列主张和倡议旨在通过促进多边合作更好应对全球性挑战、实现全球可持续发展。全球发展倡议特别关注全球南方国家的发展需求，重点推进减贫、粮食安全、绿色发展、数字经济等关键领域合作，与联合国2030年可持续发展目标高度一致，与柬埔寨的国家发展目标高度契合。柬中双方应深化合作，将柬埔寨的发展战略与中国倡议紧密对接，不断拓展合作领域，为两国发展注入新动力。

作为全球南方重要成员，柬中两国在多边框架下携手推动包容性发展、维护地区稳定，致力构建更加公平的全球治理体系。柬埔寨坚定支持中国为完善全球治理发挥的积极作用，愿同中国在“金砖+”、“77国集团和中国”及东盟—中国等平台和框架下深化合作，共同提升发展中国家在国际事务中的话语权。柬埔寨支持共建“一带一路”倡议，将之视为促进全球南方基础设施建设、贸易发展和互联互通的重要机制。在地区安全与和平对话方面，柬埔寨同中国将利用各类机制加强协作，共同推动争端和平解决，为地区长期稳定与繁荣贡献力量。

柬中合作的未来充满希望。相信在双方的共同努力下，两国将共同开创更加美好的明天，为地区和全球发展作出更大贡献。

（作者为柬埔寨人民党中央外委会第一副主席）

《 人民日报 》（ 2025年04月21日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)