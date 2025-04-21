——柬埔寨各界人士高度评价习近平主席国事访问

本报记者 赵益普 包 晗 曹师韵

4月17日至18日，习近平主席应邀对柬埔寨进行国事访问。访问期间，习近平主席分别会见西哈莫尼国王和莫尼列太后，会见人民党主席、参议院主席洪森，同洪玛奈首相举行会谈。两国领导人共同见证双方交换30多份合作文本。双方发表关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明。

接受本报记者采访的柬埔寨各界人士表示，习近平主席此访是一次历史性访问，取得丰硕成果，将深化柬中铁杆友谊，有力推动柬中命运共同体建设百尺竿头更进一步。

“成为柬中关系新的里程碑”

习近平主席在柬埔寨传统新年之际对柬进行国事访问，柬埔寨举国上下热烈欢迎。在金边，处处能感受到柬埔寨人民对中国人民的深情厚谊。

柬埔寨柬中友好协会主席艾桑奥表示，习近平主席此访深化了柬中铁杆友谊，柬埔寨民众真切地感受到柬中合作带来的福祉，“柬中传统友谊将在新时代绽放更大光芒”。

柬埔寨旅游部大臣胡海表示，习近平主席此次访柬并同柬方领导人亲切互动，既印证了柬中高水平的政治互信和双方坚定不移的友谊，也彰显了两国领导人对柬中各领域合作的战略引领，将开启柬中发展新篇章，为两国人民带来更多信心和希望。

“习近平主席此访成为柬中关系新的里程碑。”柬埔寨新闻部大臣奈帕德拉认为，过去数十年来，柬中友谊蓬勃发展、不断深化，习近平主席的访问凸显中方对柬埔寨发展的大力支持。

习近平主席圆满结束对柬埔寨的国事访问后，柬埔寨外交部官网刊文介绍了此访取得的各项成果，并评价称：“此次具有里程碑意义的访问重申了对柬中铁杆友谊的坚定承诺，将进一步加强和深化两国全面战略合作伙伴关系与互利共赢合作。”

“为构建新型国际关系和人类命运共同体树立典范”

访问期间，习近平主席和洪玛奈首相共同宣布，将中柬关系定位提升为新时代全天候中柬命运共同体。这是中国首次同东南亚国家将双边关系提升到全天候高度，也是在双边层面构建的首个新时代全天候命运共同体。

“宣布柬中关系定位提升，是此访的高光时刻。”柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平表示，柬埔寨是首个同中国签署构建命运共同体行动计划的国家，两国率先在双边层面构建新时代全天候命运共同体，标志着柬中始终走在构建人类命运共同体前列。两国政治互信不断加强、人文交流日益频繁、各领域联系越来越密切。两国关系定位提升将为双方各层级合作注入更多动力。

柬埔寨政府发言人机构主席班波那表示，柬中友谊跨越千年，柬埔寨的快速发展离不开中国的大力支持，柬中合作建立在互利、共赢、平等、和平共处、相互支持和尊重以及互不干涉内政的原则基础之上。携手构建新时代全天候命运共同体将两国合作水平提升至新高度。

柬埔寨公务员部副国务秘书谢威瓦曾长期从事新闻和外交工作。他表示，构建新时代全天候柬中命运共同体意味着柬中关系发展进入快车道。“柬中关系定位的提升显示了两国领导人对继续深化合作的坚定信念。新时代全天候柬中命运共同体建设将为构建新型国际关系和人类命运共同体树立典范。”

“习近平主席的到访巩固了柬中的传统友谊及密切合作。”柬埔寨贝尔泰国际大学教授约瑟夫·马修斯说，柬中高质量共建“一带一路”将继续深化，柬中“钻石六边”合作架构将加速充实。“习近平主席此访开启了新时代全天候柬中命运共同体建设，为柬中关系提质升级、柬中互利合作进一步指引方向。”

“对区域整体发展起到正向引领作用”

访问期间，中柬双方签署了37份合作文件，涵盖产供链合作、人工智能、发展援助、海关检验检疫、卫生等领域。

“发展是柬埔寨的最大需求，也是柬中合作的共同目标。”柬埔寨21世纪海上丝绸之路研究中心主任涅占达里表示，“工业发展走廊”“鱼米走廊”两份合作规划助力柬埔寨打造现代化工业生产高地、提升农业科技化产业化水平，“柬埔寨自主发展能力将得到增强”。

柬方高度评价习近平主席提出的构建人类命运共同体理念、共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，认为这有利于维护全人类共同利益，致力于世界人民和平、正义和进步事业，反映了各国人民共建美好世界的心声。双方将全力推动落实，为维护和促进地区乃至世界的和平、稳定与繁荣作出积极贡献。

柬埔寨柬中关系发展学会会长谢莫尼勒表示，三大全球倡议蕴含着中方对全球治理和人类发展的独到看法和远见卓识。三大全球倡议写入柬中联合声明。就如何落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，双方分别列出12个、9个、10个行动方向。“这不仅将深化柬中友好、助力柬埔寨发展，也将对区域整体发展起到正向引领作用，让柬埔寨更好地融入区域发展格局”。

“共同发展才能共同繁荣。当前世界局势动荡加剧，中国坚持亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴方针，保持周边外交政策的延续性和稳定性，赢得了柬埔寨人民的尊重。”柬埔寨商业部国务秘书宾索维吉表示，柬中合作建立在互利共赢的基础上。在两国领导人战略引领下，双方将扎实推进命运共同体建设，让柬中友谊继续如钢铁般牢固可靠、让柬中合作继续像钻石一样闪耀夺目。

（本报记者章念生、杨学博、强薇、白元琪、程是颉参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年04月21日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)