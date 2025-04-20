新华社北京4月20日电 题：推动中越命运共同体建设行稳致远

新华社记者孙一

4月14日至15日，中共中央总书记、国家主席习近平应邀对越南进行国事访问，这是习近平总书记、国家主席10年内第四次访问越南。习近平总书记、国家主席把越南作为今年出访首站，苏林同志去年就任越共中央总书记后首次出访也选择了中国，两党总书记在一年时间内完成互访，充分体现中越关系的战略性和高水平。此访取得圆满成功，为中越命运共同体建设和两国社会主义事业发展带来新气象，为地区和世界繁荣稳定注入正能量。

两党两国最高领导人的战略引领，是中越关系发展的最大优势和最重要政治保障。访问期间，习近平总书记、国家主席同越共中央总书记苏林举行会谈，同越南国家主席梁强、总理范明政、国会主席陈青敏会见，并会见中越人民大联欢活动代表。两党总书记共同见证中越双方签署的45份双边合作文本展示、出席中越铁路合作机制启动仪式。双方还发表关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明。

此访适逢中越建交75周年，对两国关系具有承前启后、继往开来的重大意义。访问期间，习近平总书记、国家主席就深化中越命运共同体建设提出六点重要举措，指出要增进更高水平的战略互信，建设更加牢固的安全屏障，拓展更高质量的互利合作，系牢更加广泛的民意纽带，开展更加紧密的多边协作，实现更加良性的海上互动。双方一致同意，要坚定不移推进中越友好事业，支持对方走好符合本国国情的社会主义道路，将战略互信提升至更高水平，打造更加务实的安全合作支柱，以中国发展新质生产力和越南发展新型生产力为契机构建更加广泛深入的全方位合作格局，夯实中越命运共同体的民意基础，开展更加紧密的多边战略协作，妥善管控解决分歧，维护中越友好大局。

越方把接待此访作为今年最重要外交议程，以最高规格礼遇、最隆重热烈安排欢迎习近平总书记、国家主席到来。习近平总书记所到之处，两党两国旗帜交相辉映，各界群众夹道欢迎，现场气氛真挚热烈，充分彰显两国“同志加兄弟”的深厚情谊。共同的理想信念是中越两党代代传承的红色基因。中国人民抗日战争时期，越南老一辈领导人胡志明先后在延安、桂林、重庆、昆明等地参与和支持中国抗战。1950年1月18日，刚成立不久的新中国成为世界上第一个同越南建交的国家。中国派出军事顾问团和政治顾问团支持越南人民抗法斗争，中国党、政府和人民全力支援越南抗美救国正义事业。这份红色记忆跨越岁月长河，历久弥深，历久弥新。

访问期间，习近平总书记、国家主席同苏林总书记和范明政总理共同见证中越铁路合作机制启动仪式。依托这一机制，双方将实现标准轨铁路全面联通，极大提升跨境运输能力，降低物流成本，让两国供应链“无缝衔接”，进一步打通西部陆海新通道，赋予中国－中南半岛经济走廊更强劲发展动能。启动仪式更加宏大的背景板，是中越日益丰厚的合作沃土。中国连续20多年保持越南最大贸易伙伴地位，越南也是中国在东盟的最大贸易伙伴，2024年双边贸易额突破2600亿美元大关。越来越多的越南优质农产品摆上中国餐桌，在中国商超和电商平台上，越南榴莲、椰子等水果广受中国消费者欢迎。中企承建的河内轻轨2号线投入运营以来，缓解了沿线交通拥堵和环境污染问题，中企投资建设的光伏和风能电站也为越南的能源转型发展作出积极贡献……多年来，中越经贸合作成果丰硕，源源不断为中越命运共同体建设注入新动力。

中越关系根基在人民、血脉在人民、力量在人民。两国人民的拥护和支持是构建中越命运共同体的坚实基础。这些年，中越人文交流步子越迈越大，两国民众越走越亲。2024年中国赴越游客超过370万人次，德天（板约）瀑布跨境旅游合作区正式运营、多条跨境自驾游线路开通，让“一日游两国”成为现实。中国3A游戏大作《黑神话：悟空》在越南“爆火”，因为“孙悟空也是越南人童年的一部分”，不少越南玩家自发推介这款游戏。人文交流日益密切，像无数涓涓细流汇聚成中越友好交往的奔涌长河。今年是“中越人文交流年”。此访期间，习近平总书记宣布今后三年中方将邀请越南青年来华开展“红色研学之旅”，以中越共同的红色基因筑牢两国年轻一代的友好感情，让红色事业后继有人，红色友谊代代相传。

小船孤篷经不起惊涛骇浪，同舟共济方能行稳致远。面对乱象丛生的世界，中越两个社会主义国家和平发展带来宝贵的稳定性，中越友好合作展现充沛的进取性。站在新的历史起点，中越将沿着两党两国最高领导人指明的方向携手前进，为世界社会主义事业和人类发展进步作出新贡献。

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