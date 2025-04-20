人民网安卡拉4月19日电 （记者沈钧）当地时间4月18日，中国驻土耳其大使馆在安卡拉举办国际中文日暨使馆开放日活动，中国驻土耳其大使姜学斌出席活动并致辞。中东技术大学孔院、阿塔图尔克高中、艾冉哲高中、白杨溪中学、奥努尔学校、华裔中文班师生、家长等百余人出席活动。

姜学斌在致辞中表示，中文不仅是中国语言的符号，更是中华文化的载体，承载着中华民族几千年的历史和深厚的文化底蕴。随着中国的快速发展和全球化的深入，各国对中文学习的需求日益增长。目前全球已有190多个国家和地区开展中文教学，85个国家将中文纳入国民教育体系，海外学习中文人数超过3000万。语言也是了解一个国家的钥匙，通过学习中文，外国学习者可以领略中国文化的多姿多彩、博大精深。很高兴看到土耳其青少年热爱中文和中国文化，希望大家继续努力，将中文学得更好，对中国文化了解得更多，成为促进中土人文交流和友好的使者。

中国驻土耳其大使姜学斌致辞。中国驻土耳其大使馆供图

来自多所学校的学生表演了中文歌曲、诗歌朗诵、话剧等精彩节目，还组织了汉字拼拼乐、词语Bingo等趣味中文游戏，现场气氛热烈。师生们在轻松愉快的氛围中加深了对中文和中国文化的浓厚兴趣。

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