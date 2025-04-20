人民网迪拜4月19日电 （记者任皓宇）近日，由云南省商务厅主办、云南省驻阿联酋（迪拜）商务代表处承办的 “中国·云南——阿联酋·迪拜特色商品推介会”在迪拜举行，吸引300余名中阿采购商、商协会代表和云南企业家参加。

活动现场。人民网记者 任皓宇摄

云南省委副书记、省长王予波全面介绍了云南作为“一带一路”重要节点的区位优势和发展潜力，提出与阿联酋深化双方经贸合作的四点展望。

中国驻阿联酋大使张益明表示，中阿双方经贸合作前景广阔，滇阿双方未来能够在更高层次合作中挖掘巨大潜力。

阿联酋经济部次长阿卜杜拉·萨利赫表示，希望以此次活动为契机，进一步增进阿联酋各界对云南的了解，促进滇阿合作不断迈上新台阶。

参会嘉宾体验云南特色产品。人民网记者 任皓宇摄

据介绍，此次推介会是近年来云南省企业规模最大的一次“出海”活动。活动现场专门设置“彩云市集”特色展区，有65家滇企携带100余款云南优势产品进行展示，展品涵盖鲜切花、咖啡、茶叶等优质农产品，化妆品、中药材等大健康产品，以及预制菜、鲜花饼等特色食品和斑铜等非遗工艺品，展现云南深厚的文化和资源底蕴，吸引参会嘉宾互动体验，切身感受“云品”魅力。推介会当天共促成20余项初步合作意向，多家中阿企业现场签约。

(责编：崔译戈、张悦)