人民网仰光4月19日电 （记者谢佳君）当地时间4月19日下午，由中国国家疾控局组派的中国政府援缅卫生防疫队携带卫生应急物资和设备抵达仰光。

当地时间4月19日下午，中国政府援缅卫生防疫队乘坐的飞机抵达仰光国际机场。人民网记者 谢佳君摄

据了解，中国政府援缅卫生防疫队将转乘大巴前往地震重灾区曼德勒，重点协助当地开展灾后风险评估、疾病监测、实验室检测、流行病学调查、传染病防控、饮用水监测、环境卫生及消杀、健康教育、技术培训等工作任务。

当地时间4月19日晚，中国政府援缅卫生防疫队抵达仰光机场后转乘大巴。人民网记者 谢佳君摄

此次派出的中国政府援缅卫生防疫队共50人，由国家疾控局领队、中国疾控中心专家、云南省承建的国家卫生应急移动防疫中心队员等共同组成。

中国驻缅甸大使馆参赞欧阳道冰与中国政府援缅卫生防疫队队员合影。人民网记者 谢佳君摄

3月28日，缅甸发生7.9级地震，造成重大人员伤亡，灾后卫生防疫形势严峻。应缅方请求，中国政府决定向缅甸追加紧急人道主义救灾援助。

(责编：崔译戈、张悦)