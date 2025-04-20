人民网首尔4月19日电 （记者莽九晨）19日，由中国驻韩国大使馆主办、韩国外国语大学承办的2025年“国际中文日”活动在该校举行。本次活动以“中文：穿越时空的礼物”为主题，中国驻韩国大使馆公使衔参赞艾宏歌，韩国外国语大学国际处处长梁在完、韩国外国语大学孔子学院韩方院长罗敏球和中方院长闫冬，以及中韩两国大中小学校的师生200余人参加活动。

艾宏歌在致辞中表示，中韩两国是搬不走的邻居，分不开的合作伙伴，建交33年来双边关系快速发展，既给两国和两国人民带来巨大福祉，也为地区和平繁荣作出重要贡献。当前中韩关系处于企稳回升的关键阶段，中方高度重视中韩关系发展，保持对韩政策稳定性，始终希望与韩方一道，共同坚守建交初心，坚定睦邻友好，坚持合作共赢，推动新时期中韩关系不断发展。中文是超越时空的礼物，是连接中国与世界各国的桥梁，今天在韩国外国语大学举办“国际中文日”活动，非常有意义。希望活动进一步增进两国国民之间的相互理解和信任，拉紧人文交流纽带，为中韩民间友好作出新的贡献。

梁在完表示，韩国外国语大学一直重视对华合作与交流，与北京师范大学、北京外国语大学、复旦大学等50余所中国高校开展合作交流。韩国外国语大学也是韩国最早开展中文教育的韩国高校之一，希望以本次“国际中文日”活动为契机，促进双方合作交流更上新台阶。

罗敏球表示，中文作为全球使用人数最多的语言之一，已经成为韩国青少年了解中国、走向世界的重要路径。韩国外国语大学孔子学院将继续致力于语言教育与文化交流，搭建韩中友谊与理解的桥梁。

“国际中文日”活动上的中国传统文化表演。韩国外国语大学供图

本次活动还安排了中国传统文化表演，涵盖音乐、舞蹈、太极拳等多种传统艺术形式，精彩的表演赢得了现场观众的阵阵掌声，特别是茶艺、脸谱、剪纸、书法等丰富多彩的体验项目，得到现场中韩老师、同学们的热情参与。

“国际中文日”活动上的中国传统文化表演。韩国外国语大学供图

(责编：崔译戈、张悦)