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中国驻俄罗斯大使馆举办援华抗日俄罗斯老战士后代招待会暨《伟大邻邦的航空纪事》（中文版）新书发布会

2025年04月20日09:43 | 来源：人民网-国际频道
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人民网莫斯科4月19日电 （记者于宏建、肖新新）4月18日，中国驻俄罗斯大使馆举办援华抗日俄罗斯老战士后代招待会暨《伟大邻邦的航空纪事》（中文版）新书发布会。中国驻俄罗斯大使张汉晖、俄罗斯国防部副部长福明、俄罗斯总统办公厅公共关系和传媒局局长斯米尔诺夫、崔可夫元帅之孙尼古拉·崔可夫等援华抗日老战士后代代表，俄政界、军界、学者、媒体、民间机构代表等400余人出席。

张汉晖表示，中俄两国为世界反法西斯战争胜利付出了巨大民族牺牲，作出了重大历史贡献。双方将以共同纪念中国人民抗日战争、苏联伟大卫国战争暨世界反法西斯战争胜利80周年为契机，持续深化战略协作，捍卫国际公平正义，坚定维护二战胜利成果，携手推动构建人类命运共同体，为提升中俄两国人民福祉、创造人类更加美好未来而不懈奋斗。

福明、尼古拉·崔可夫等深情回忆了两国军民并肩作战的动人场景，并表示，俄中两国人民为世界反法西斯战争胜利作出重大贡献。双方所结下的深厚友谊，为两国关系发展奠定了坚实基础、提供了强大动力。相信俄中友谊必将历久弥坚，俄中关系必将不断向前。

招待会上举办了《伟大邻邦的航空纪事》图书中文版发布会，该书展现了中苏人民在中国人民抗日战争中结下的战斗友谊和苏联对新中国航空业发展的重要支持。来宾们观看了新华社欧亚总分社和中国图片社主办的“百炼成钢的真心朋友”主题图片展及亚历山德罗夫红旗歌舞团、俄罗斯中国总商会带来的精彩演出。使馆少年儿童代表向俄老战士后代献花表达敬意。

(责编：崔译戈、张悦)

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