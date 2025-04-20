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以总理：作战目标实现前不会结束加沙军事行动

2025年04月20日09:33 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷4月19日电（记者王卓伦 冯国芮）以色列总理内塔尼亚胡19日晚在视频声明中说，以色列在作战目标实现前不会结束在加沙地带的军事行动。

　　内塔尼亚胡说，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）拒绝了一项释放部分被扣押人员的提议，坚持要求以色列结束战争并从加沙地带撤军。他强调，在哈马斯被消灭、所有加沙地带被扣押人员获释、确保加沙地带不再对以色列构成威胁之前，以军不会结束在加沙地带的军事行动。

　　内塔尼亚胡表示，目前仍有24名以色列人被扣押在加沙地带，另有35人确认遇害。以方的任务尚未完成，以色列将加大对哈马斯的压力，直到实现全部作战目标。

　　哈马斯14日表示其领导层正在研究一项从斡旋方收到的提议。一名哈马斯官员同日表示，斡旋方提议包括实施为期45天的停火，在此期间哈马斯释放部分活着的以色列被扣押人员。提议还要求哈马斯解除武装，这一条款遭到哈马斯坚决反对。哈马斯高级官员哈利勒·哈亚17日发表视频讲话说，哈马斯已准备好立即开始就达成一项“全面”协议进行谈判，通过释放所有以色列被扣押人员换取以军停战并撤出加沙地带。他指责内塔尼亚胡及其政府正在利用“部分”协议为幌子，以继续进行加沙战争。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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