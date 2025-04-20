新华社德黑兰4月19日电（记者陈霄 沙达提）伊朗伊斯兰共和国通讯社19日报道，伊朗外长阿拉格齐当天在意大利首都罗马举行的伊美第二轮间接会谈结束后表示，伊美下一轮间接会谈将于26日在阿曼举行。

据报道，参加会谈的阿拉格齐就会谈内容回答记者提问时说：“我们成功就部分原则与目标达成更清晰共识，并同意谈判进入下一阶段。”

阿拉格齐说，基于谈判进展，伊美双方技术团队将于23日启动专家级谈判，“专家将深入探讨细节，为协议框架制定方案”。第三轮间接会谈将于26日在阿曼举行，双方将“评估专家工作成果，并衡量是否能够达成协议”。

阿拉格齐强调，谈判的核心是核问题，伊朗坚持这一立场。除了建立对伊朗和平核计划的信任与解除对伊制裁外，谈判主题不会是其他任何内容。迄今为止，美方在谈判中遵守了这一“框架”。

伊朗外交部发言人巴加埃19日在社交媒体上发文说，伊朗和美国当天在阿曼外交大臣主持下举行了有效的间接会谈，“会谈气氛富有建设性”。伊美双方同意几日后继续进行技术层面的间接磋商，并将于26日举行下一轮会谈。

另据意大利媒体报道，国际原子能机构总干事格罗西19日在罗马接受媒体采访时表示，美伊会谈开启了新的可能性，但进程不会轻松，需要国际机构的参与，否则任何协议只是“一种良好愿望”。

伊朗与美国4月12日在阿曼首都马斯喀特举行了间接会谈。这是自2018年5月在美国总统特朗普首个总统任期内美国单方面退出伊核协议之后，美伊之间的首次正式谈判。

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