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中国驻墨尔本总领馆发布涉水安全提醒

2025年04月20日09:27 | 来源：新华网
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　　新华社悉尼4月19日电（记者齐紫剑　梁有昶）中国驻墨尔本总领事馆19日说，两名中国公民近日在澳大利亚维多利亚州被海浪卷走，一人死亡，一人失踪。总领馆提醒领区中国公民注意涉水安全。

　　中国驻墨尔本总领事馆发布消息说，两名中国公民近日在澳大利亚东南部维多利亚州海边景点旅游徒步，在海边岩石上行走时，不幸被突如其来的海浪卷走，导致一人死亡、一人失踪。

　　总领馆再次紧急提醒领区中国公民及游客提高安全防范意识，切实注意涉水安全。

　　总领馆提醒说，切勿在风高浪急处游泳或在悬崖边驻足、徒步、照相、岩钓，以免被海浪卷走溺水。涉水活动尽量多人同行，相互照顾，避免前往陌生或禁止海域，不要在天气及海况条件恶劣时下海，以免发生意外。下海游泳应选择配备有救生员的海滩，注意海边安全标识。乘船出海应配备救生衣、救生筏，掌握应急求救知识和技巧。参加浮潜、冲浪、钓鱼等高风险项目需接受安全技能培训、指导并在专业人士陪同下进行，严格按要求穿好救生衣，熟悉相关设备使用方法和应急措施。未成年人参加涉水活动应有监护人全程看护、陪同。如遇紧急意外情况，应立即向当地警方求助。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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