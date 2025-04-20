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纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年图片展在莫斯科举行

2025年04月20日09:24 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科4月18日电（记者江宥林　刘恺）“百炼成钢的真心朋友”——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年图片展18日在中国驻俄罗斯大使馆举行。俄罗斯援华抗日老战士后代代表，俄政界、军界、学者、媒体、民间机构代表等400余人出席活动。

4月18日，在俄罗斯首都莫斯科，嘉宾参观纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年图片展。新华社记者 曹阳 摄

4月18日，在俄罗斯首都莫斯科，嘉宾参观纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年图片展。新华社记者 曹阳 摄

　　图片展展出的60幅图片集中反映中国人民与日本侵略者进行的艰苦卓绝抗争、苏联空军志愿队在华参加对日作战、苏联红军在中国东北与日本关东军作战，以及近年来中俄两国军事交流与合作的情况。

4月18日，在俄罗斯首都莫斯科，嘉宾参观纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年图片展。新华社记者 曹阳 摄

4月18日，在俄罗斯首都莫斯科，嘉宾参观纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年图片展。新华社记者 曹阳 摄

　　俄罗斯知名汉学家、俄中友好协会副主席塔夫罗夫斯基在接受新华社记者采访时高度评价此次展览。“非常精彩！我很高兴能看到有如此多保存完好的资料图片。”他希望能充分利用现有丰富史料，更好地向世人讲述两国相互支持、共同战斗的感人故事。

　　此次展览由中国驻俄罗斯大使馆支持，新华社亚欧总分社、中国图片社主办，中诚通国际投资有限公司协办。

4月18日，在俄罗斯首都莫斯科，嘉宾参观纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年图片展。新华社记者 曹阳 摄

4月18日，在俄罗斯首都莫斯科，嘉宾参观纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年图片展。新华社记者 曹阳 摄

4月18日，在俄罗斯首都莫斯科，嘉宾参观纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年图片展。新华社记者 曹阳 摄

4月18日，在俄罗斯首都莫斯科，嘉宾参观纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年图片展。新华社记者 曹阳 摄

4月18日，在俄罗斯首都莫斯科，嘉宾参观纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年图片展。新华社记者 曹阳 摄

4月18日，在俄罗斯首都莫斯科，嘉宾参观纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年图片展。新华社记者 曹阳 摄

4月18日，在俄罗斯首都莫斯科，嘉宾参观纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年图片展。新华社记者 曹阳 摄

4月18日，在俄罗斯首都莫斯科，嘉宾参观纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年图片展。新华社记者 曹阳 摄

4月18日，在俄罗斯首都莫斯科，嘉宾参观纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年图片展。新华社记者 曹阳 摄

4月18日，在俄罗斯首都莫斯科，嘉宾参观纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年图片展。新华社记者 曹阳 摄

4月18日，在俄罗斯首都莫斯科，嘉宾参观纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年图片展。新华社记者 曹阳 摄

4月18日，在俄罗斯首都莫斯科，嘉宾参观纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年图片展。新华社记者 曹阳 摄

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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