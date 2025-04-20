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上合组织秘书长：中国不断助力本组织可持续发展，深化区域互联互通

2025年04月20日09:22 | 来源：新华网
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　　新华社伊斯兰堡4月19日电（记者杨恺　张敬尧）上海合作组织秘书长叶尔梅克巴耶夫18日在巴基斯坦首都伊斯兰堡表示，中国自担任上合组织轮值主席国以来，不断助力上合组织可持续发展，深化区域互联互通。

　　叶尔梅克巴耶夫18日应邀在巴基斯坦伊斯兰堡战略研究所作了《上合组织在变化的全球秩序中的角色》的主题演讲。他在接受新华社记者采访时，赞扬中国自2024年担任轮值主席国以来所展现出的卓越领导力。他说，中方以“弘扬‘上海精神’：上合组织在行动”为口号，既体现了对上合组织创始原则的尊重，也体现了推动成员国务实合作的深远意义。

　　叶尔梅克巴耶夫说，2025年是“上合组织可持续发展年”。中国围绕这一主题举办系列活动，体现了中国对欧亚大陆长期包容性增长的承诺。

　　叶尔梅克巴耶夫强调，上合组织始终致力于维护多边主义，支持以世界贸易组织为核心的全球贸易体系，“我们尊重各国自主选择发展道路的权利，同时坚定支持公平、普惠、可持续的原则。我们鼓励成员国之间加强经济合作以应对当前的外部挑战”。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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