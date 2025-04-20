新华社北京4月19日电 最近几周，美国政府取消逾千名国际学生签证或合法身份一事持续发酵。18日，超过100名受影响国际学生联合向美国联邦法院提起诉讼，要求恢复合法身份并阻止美政府继续实施该政策。

据美联社报道，美国民权联盟的分支机构代表上述学生在新罕布什尔州联邦法院提起诉讼。

美国民权联盟新罕布什尔州分支法务主管吉勒斯·比索内特说：“国际学生是我们州大学的重要群体，任何政府都无权规避法律，单方面剥夺学生的身份，扰乱他们的学业，并使其面临被驱逐风险。”

3月20日，美国总统特朗普在华盛顿白宫签署行政令前讲话。新华社记者胡友松摄

据美国有线电视新闻网和美联社统计，自3月下旬以来，全美170多所高校约1100名国际学生及应届毕业生的签证或身份在留学生和访问学者信息系统中被撤销。

据美国媒体报道，受影响学生来自亚洲、欧洲和中东等地，涉及哈佛、斯坦福等私立名校和公立大学，其中一些学生因参加支持巴勒斯坦的示威活动而被撤销签证，还有一些则因驾驶违章等轻微违法行为。部分学生表示，不清楚自己为什么会成为“目标”。

诉状指出，上述国际学生在没有任何警告的情况下突然失去合法身份，使其怀疑自己是否还能留在美国完成学业。原告律师表示，在终止外国学生的合法身份之前，美国政府没有发出通知。

2024年10月7日，学生在美国南加州大学门外举行集会活动。新华社记者黄恒摄

留学生和访问学者信息系统由美国国土安全部管理，主要用于维护有关国际学生及其在美身份的信息。美国有线电视新闻网说，美国白宫和国土安全部暂未就此置评。

除集体诉讼外，部分受影响学生还提起了其他诉讼，提出他们被剥夺正当程序。有关诉状指出，美政府此举剥夺上述学生在美继续学业和维持就业的能力，并面临被逮捕、拘留和驱逐出境的风险。

目前，新罕布什尔州、威斯康星州和蒙大拿州联邦法官颁布临时限制令，以保护这些国际学生免受驱逐。

2024年4月25日，游客在美国首都华盛顿的国家广场游览。新华社记者刘杰摄

特朗普今年1月20日就职当天曾签署行政令，要求美国国务院列出“审查和筛查信息不足的国家，以部分或全部暂停这些国家公民入境”。美国媒体3月报道，特朗普政府正考虑对43个国家的公民实施签证限制。3月下旬，美国国务卿马尔科·鲁比奥表示，已有超过300个签证被撤销，“主要是学生签证，一些是旅游签证”。

特朗普政府的种种言行正在“劝退”外国游客。美国商务部国家旅游办公室本月8日发布的数据显示，3月赴美游客人数同比下降11.6%。（刘曦）

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