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全球瞭望丨英国财政大臣：应与中国建立深层次伙伴关系

2025年04月20日09:08 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦4月18日电（记者郑博非）英国《每日电讯报》18日刊登对英国财政大臣蕾切尔·里夫斯的专访。里夫斯在专访中主张，英国应与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。《每日电讯报》评述，里夫斯的表态驳斥了美国试图孤立中国的做法。文章摘要如下：

　　当被问及如何看待与中国的接触时，里夫斯回应：“中国是世界第二大经济体，我认为不与其接触是非常愚蠢的。这是本届政府的态度。”

　　里夫斯说，她支持中国快时尚企业希音在伦敦证券交易所上市，也乐意乘坐中国制造的电动汽车。

　　“我想我们可能都在伦敦坐过（电动）出租车。它们在英国生产，所有者是中国公司。我认为伦敦拥有这些电动出租车是一件好事。它们也很受出租车司机欢迎。”她说。

　　里夫斯表示，她今年早些时候赴华参加中英经济财金对话，以提升英国金融服务企业在华运营能力。“这些安排显然符合英国国家利益，我将用这种态度与世界任何国家开展贸易谈判或金融对话。”她说。

　　《每日电讯报》写道，这些言论进一步表明，工党政府下定决心要深化与中国的贸易与金融联系，而这正是英国首相斯塔默数月来推动的议程。

　　里夫斯定于下周赴美参加二十国集团财长会议等一系列会议，并将与美国财政部长斯科特·贝森特会面讨论英美贸易协议。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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