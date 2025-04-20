新华社圣保罗4月19日电 专访丨中国助力巴西城市可持续转型——访圣保罗市长里卡多·努涅斯

新华社记者陈昊佺 杨家和

巴西圣保罗市市长里卡多·努涅斯日前在接受新华社记者专访时表示，中国在绿色发展转型、城市智慧治理等方面拥有显著的科技优势，可在巴西城市可持续发展转型中发挥重要作用。

努涅斯说，近年来，圣保罗市积极推动城市交通体系的可持续发展转型，尤其是在公交系统的电动化方面取得积极进展。为替代传统燃油公交车，圣保罗已大规模引进中国制造的电动公交车辆。他表示，圣保罗希望进一步引入中国在新能源出行领域的先进技术，加速实现城市绿色转型。

“中国一直是巴西在可持续发展领域的重要合作伙伴。”努涅斯说，“我们希望能借鉴中国的成功经验，在圣保罗实现同样的绿色转型。”

将于4月下旬首次访华的努涅斯说，他此次访华的另一个重要目的，是推动圣保罗市与中国企业在技术层面的深入合作，加快构建城市智慧治理体系。他介绍说，圣保罗目前已在多个领域广泛使用中国制造的智能监控设备。借助中国科技力量，近年来圣保罗市的城市安全水平显著提升。

他还说，在人工智能等新兴科技人才培养方面，圣保罗希望能进一步加强与中方的合作。通过引进中国的先进技术，帮助本地年轻人更好地适应未来市场的需求。

近年来，越来越多中国企业选择圣保罗作为进入巴西乃至拉美市场的战略基地。努涅斯表示，圣保罗市致力于为中国企业营造良好的营商环境。他说：“希望未来有更多中国企业落户圣保罗，我们的合作是互利共赢的。”

中国已连续多年成为巴西最大贸易伙伴国和重要投资来源国。努涅斯强调，巴中关系意义重大，而圣保罗在其中扮演重要角色，深化与中国的合作意义深远。

圣保罗市是巴西东南部圣保罗州首府，是巴西和南美洲的第一大城市。圣保罗州是巴西的经济、贸易、商业、金融、物流和交通中心，素有巴西经济“火车头”之称。

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