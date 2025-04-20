本报记者 章念生

“马来西亚民众热烈祝贺习近平主席访问马来西亚取得圆满成功，此访进一步深化了两国关系。”马来西亚旅游、艺术和文化部部长张庆信接受本报记者专访时表示。

张庆信说，通过两国领导人的高质量交流，双方制定了一系列有效举措加强双边关系、深化牢固友谊，“尤其在国际经贸领域，双方寻求更加密切的双边贸易往来、商务合作”。

张庆信曾任马来西亚总理对华事务特使，曾多次访华。“马中在各个领域都有开拓更多合作的可能性，尤其是马方可借鉴中国在基础设施建设领域的经验和技术。”张庆信说，马来西亚欢迎更多与高水平科技产业、农业技术、民生工程等相关的中资企业前来投资设厂，“通过密切合作，马中可以促进经济社会发展、加快技术人才培养，让两国人民共享合作共赢的红利”。

张庆信表示，2024年是马中建交50周年，双方举行了一系列庆祝活动，两国民间交流进一步深化——马中建交50周年图片展展现了两国在政治、经济、文化、体育等各领域合作的丰硕成果；两国文化艺术团体开展互访演出、青年交流项目等；申遗成功后的第一个春节，“欢乐春节”全球启动仪式在马来西亚吉隆坡举行。

“马来西亚拥有多姿多彩的文化，各族群传统文化在这片富饶的土地上传承发扬。”张庆信说，马中文化有许多相通之处，两国文化交流源远流长，不仅推动民众相知相亲，还促成两国携手共进。去年，两国同意联合申请将“舞狮”项目列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。“马来西亚欢迎中国传媒公司前来取景、拍摄综艺节目、影视剧等，打造文化领域合作共赢局面。”

张庆信表示，马来西亚充分开发丰富的旅游资源，包括热带岛屿风光、原住民文化、民族传统美食等，努力让不同国家的游客在便利、舒适的条件下探索各地美景，体验当地文化。“我们欢迎中国游客前来马来西亚旅游，增进两国友谊。”

《 人民日报 》（ 2025年04月20日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)